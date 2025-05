Meister will mit Rückenwind in die Relegation

Wenn am Sonntag um 14 Uhr der letzte Anpfiff der Regionalliga-Saison 2024/2025 im Wilhelm-Langrehr-Stadion ertönt, wird mehr auf dem Spiel stehen als bloß drei weitere Punkte. Der TSV Havelse empfängt zum Abschluss den VfB Oldenburg – und dieses Saisonfinale ist in mehrfacher Hinsicht ein Spiel mit Symbolwert: sportlich, emotional, atmosphärisch.

Oldenburg hat in der Rückrunde vieles von dem gezeigt, was eine Mannschaft auszeichnet, die in schwierigen Phasen zusammenbleibt. Platz 18 zur Winterpause, nur 13 Punkte – und nun Platz elf mit 43 Zählern: Das spricht für eine funktionierende Entwicklung, für Stabilität, für einen Plan. 30 Punkte aus 16 Spielen sind ein Wert, der in der Rückrundentabelle nur vom TSV übertroffen wird. Dass Fossis Team dabei auch auswärts zu den stärksten der Liga zählt, macht die Aufgabe für Havelse keineswegs zum Selbstläufer – sondern zu einem willkommenen Reife-Check vor den Relegationsduellen.

Statistisch ist die Paarung ohnehin eine der traditionsreichsten im norddeutschen Fußball. 52 Begegnungen, je 21 Siege für beide Teams – eine perfekte Ausgangslage für einen emotionalen Abschluss. Und vielleicht ein Kapitel mehr für die Vereinschronik, in der Namen wie Uwe Puppel oder Kifuta bis heute Spuren hinterlassen haben.