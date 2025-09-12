Meister will Heimfluch beenden

Die Partie steht unter besonderen Vorzeichen – nicht nur wegen der aktuellen Tabellensituation, sondern auch aufgrund der jüngeren Bilanz zwischen beiden Teams.

Goßmannsrod ist in der Liga noch ungeschlagen, musste jedoch bereits zweimal Punkte liegen lassen: Zum Auftakt reichte es zuhause gegen Neuhaus-Schierschnitz nur zu einem Remis, und auch letzte Woche gab es beim Duell mit Hildburghausen II lediglich ein Unentschieden. Dadurch beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Lauscha/Neuhaus bereits vier Zähler. Ein Sieg gegen Oberlind ist also Pflicht, um nicht frühzeitig den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

Ausgerechnet gegen den kommenden Gegner hat Goßmannsrod in den letzten Jahren große Probleme gehabt. Seit drei Heimspielen wartet der Meister auf einen Sieg gegen Oberlind. Der letzte Erfolg datiert fast genau vier Jahre zurück – damals trafen Kevin Diller und Aaron Langenhan beim 2:0-Heimsieg. Besonders bitter: Toptorjäger Kevin Diller, der aktuell in bestechender Form ist, wird diesmal nicht mitwirken können. Der Torjäger hat in den bisherigen drei Kreisoberliga-Spielen bereits sechs Treffer erzielt und führt damit die Torschützenliste an. Zudem traf er im Super-Cup gegen Veilsdorf gleich viermal und im Kreispokal gegen Haina dreimal. Nun hat ihn im Training eine Verletzung erwischt. Doch Diller ist nicht der einzige Ausfall. Bereits seit dem Super-Cup fehlen Defensiv-Stabilisator Paul Heß sowie Torwart Johannes Frisch, der sich seinerzeit mit einem gebrochenen Finger noch in den Dienst der Mannschaft stellte. Zudem fällt auch Julian Ehrhardt, der zuletzt als Sturmspitze agierte, für das wichtige Spiel gegen Oberlind aus.

Die Personalsituation ist also angespannt, doch Trainer Marcel Frischmann zeigt sich kämpferisch: „Der Ausfall von Kevin tut schon extrem weh, er hatte zuletzt eine brutale Form. Auch Julian Ehrhardt, der letzte Woche als Sturmspitze agierte, fehlt gegen Oberlind. Aber wir finden hier eine gute Lösung“, so Frischmann.

Besonders die Defensive bereitet ihm aktuell Sorgen: „Hinten müssen wir wöchentlich die Viererkette neu aufstellen. So kommt natürlich keine Stabilität in den Abwehrverbund.“ Trotz der Schwierigkeiten sieht der Coach sein Team in der Lage, den Heimfluch zu beenden: „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich unser Heimspiel gewinnen. Wir haben die Qualität dazu in unserer Mannschaft.“

Mit einem Sieg könnte Goßmannsrod nicht nur die Negativserie gegen Oberlind stoppen, sondern auch den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen. Die Zuschauer in Schwarzbach dürfen sich also auf ein spannendes Duell mit viel Brisanz freuen.