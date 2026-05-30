Meister vor der Kür: Volkhoven reist zum Schlusslicht Tabellenführer will trotz Titelgewinn nachlegen – Kellerduelle verschärfen den Druck. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Zwei Spieltage vor Saisonende sind die wichtigsten Entscheidungen in der Kölner Kreisliga A nahezu gefallen. Während Spitzenreiter SC Köln Weiler Volkhoven nach dem Titelgewinn die Saison mit Nachdruck beenden will, kämpfen mehrere Teams im Tabellenkeller weiter um den Klassenverbleib. Der 29. Spieltag bietet dabei sowohl Spitzenspiele als auch richtungsweisende Duelle im unteren Drittel.

Lindenthal-Hohenlind gegen West Köln unter Zugzwang Der Tabellensechste SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II empfängt mit dem SC West Köln den Zwölften der Liga. Die Gastgeber haben sich mit zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen im gesicherten Mittelfeld etabliert, während West Köln nach drei Niederlagen aus den letzten vier Partien wieder stärker auf den Tabellenkeller schauen muss. Das Hinspiel gewann West Köln mit 3:2 und fügte Lindenthal-Hohenlind damals eine schmerzhafte Heimniederlage zu. Für die Gastgeber bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche und zur weiteren Stabilisierung der Saisonbilanz.

Olympia und Stammheim im Mittelfeldduell

Der ESV Olympia Köln empfängt als Tabellenachter den drei Punkte schlechteren Aufsteiger TuS Köln-Stammheim 1889. Olympia will nach zwei Niederlagen in Folge Punkte holen, verlor zuletzt knapp in Lindenthal, während Stammheim mit dem 3:1 gegen Poll aufhorchen ließ. Das Hinspiel entschied Stammheim in einem torreichen Spiel mit 4:4 zumindest moralisch für sich, nachdem Olympia eine Führung verspielt hatte. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, wollen die Saison aber mit einem positiven Endspurt abschließen.

Volkhoven reist als Meister nach Bürrig Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 gastiert beim Vorletzten TuS 1887 Roland Bürrig. Die Gastgeber kämpfen weiterhin gegen den drohenden Abstieg und kassierten zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage in Pesch. Volkhoven hingegen sicherte sich mit dem 4:1 gegen Borussia Kalk vorzeitig die Meisterschaft und stellt mit Abstand die beste Defensive der Liga. Trainer Sven Karis mahnt dennoch zur Konzentration: „Wir wollen das Spiel sehr sachlich angehen. Auch wenn die Meisterschaft bereits entschieden ist, haben wir uns intern noch zwei Ziele gesetzt, die wir in dieser Saison unbedingt erreichen wollen. Deshalb werden wir erneut alles daransetzen, die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen.“