Meister Viktoria Potsdam feiert Schützenfest – Eiche Weisen steigt ab

In der Landesklasse West hat der 29. und vorletzte Spieltag die letzten Weichen gestellt. Während SV Viktoria Potsdam die Meisterschaft mit einem souveränen Auswärtssieg unterstreicht, ist der Abstieg des SV Eiche 05 Weisen nach einer knappen Niederlage beim FK Hansa Wittstock 1919 nun endgültig besiegelt. Auch im oberen Tabellenmittelfeld kam es zu teils deutlichen Resultaten – mit einer bitteren Pleite für Brieselang und einem Erfolgserlebnis für Premnitz.

Lange Zeit sah es im Duell nach einem knappen Heimsieg aus. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Merlin Jan Schmid die Gastgeber in der 63. Minute in Führung. Doch Pritzwalk zeigte eine bemerkenswerte Moral und schlug eiskalt zurück. Zunächst verwandelte Tony Gnad in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später erhielt der FHV erneut einen Strafstoß zugesprochen – und erneut blieb Tony Gnad vom Punkt (72.). Damit drehte Pritzwalk die Partie binnen weniger Minuten komplett. In der Nachspielzeit schlugen die Gäste ein drittes Mal zu: Josef Ullmann stellte mit seinem Treffer in der 90.+5 Minute den 3:1-Endstand her und sicherte Pritzwalk damit den zehnten Saisonsieg. ---

Der bereits feststehende Meister präsentierte sich auch beim vorletzten Auftritt der Saison in bestechender Form. Schon in der 6. Minute brachte Jonas Gutknecht Viktoria Potsdam auf Kurs. Jonas Arnold erhöhte in der 17. Minute auf 2:0, ehe Marcel Hadel nach 31 Minuten den dritten Treffer folgen ließ. Mit dem 0:4 durch Daniel Becker (42.) war die Partie zur Pause bereits entschieden. Nach dem Seitenwechsel markierte Pavlo Malyk in der 59. Minute das 5:0. Der Ehrentreffer für die Gastgeber gelang Philipp Kruggel in der 62. Minute. ---

Ein echter Rückschlag für Brieselang, das deutlich unterlag. Die Gäste aus Wittenberge nutzten ihre Chancen konsequent: Alexander Helzel (22.), Ibi Touray (36.) und Marc Michitsch (44.) stellten frühzeitig die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christoph Poorten per Foulelfmeter (47.) auf 4:0, Christoph Nitsche traf in der 66. Minute zum 5:0. Der späte Ehrentreffer von Vladislav Korneshov in der Nachspielzeit (90.+2) war nur Ergebniskosmetik. ---

Die Gastgeber feierten einen klaren Erfolg gegen das Schlusslicht. Bereits in der 3. Minute eröffnete Niko Baumann den Torreigen. Zwar glich Morad Yaghobi in der 16. Minute aus, doch Premnitz antwortete prompt: Erik Oehme (22.), erneut Niko Baumann (42.) und Sebastian Schulz (44.) trafen zur komfortablen Pausenführung. Nach dem 4:2 durch Tim Kleeßen (57.) stellte Noah Lange mit dem 5:2 in der 71. Minute den Endstand her. ---

Saarmund feierte den siebten Saisonsieg. Lukas Liebscher brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Lee Tinashe Marume für Golm aus (44.). Doch Saarmund zeigte Moral und wurde belohnt: In der 84. Minute traf Justin Keiling zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Damit zieht Saarmund an Babelsberg II vorbei auf Rang zwölf. ---

Ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen sahen die Zuschauer in Babelsberg. Moritz Bronowski brachte die Gäste früh in der 5. Minute in Führung, doch Jonas Erxleben glich nur fünf Minuten später aus. Nach der Pause drehte Erxleben mit einem Doppelpack in der 46. und 51. Minute die Partie, dazwischen hatte Bronowski zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen (51.). Finn Matti Minkwitz sorgte in der 54. Minute für den 4:2-Endstand. ---

Perleberg bleibt das Maß der Dinge hinter dem Meister Viktoria Potsdam. Thomas Brackrock eröffnete in der 16. Minute, ehe Marlon Niklas Kyek (46.) und Jonas Steiner (53.) nachlegten. Rico Schilling verkürzte in der 79. Minute, doch Jonas Steiner machte mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute (90.) alles klar. ---