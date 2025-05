Meister Viktoria Potsdam dreht Spiel - Aufholjagd im Stadtduell

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese stand gegen den Meister vor einer Überraschung. Ibi Touray brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung. Doch der Favorit drehte nach der Pause auf: Tom Nattermann glich in der 70. Minute aus, Erik Gemeinhardt traf nur drei Minuten später zum 2:1 (73.). Den Schlusspunkt setzte Jeff Salpeter in der 81. Minute per Foulelfmeter. Viktoria hat nun 73 Punkte. ---

Ein Rückschlag für Premnitz im Kampf gegen den Abstieg. Pritzwalk spielte eine furiose erste Stunde: Jan Wesoli verwandelte in der 32. Minute einen Foulelfmeter, Oliver Lange erhöhte sofort auf 2:0 (33.). Arvid Schüller (55.) und Amirreza Cheshmi (58.) stellten auf 4:0. Premnitz kam durch Florens Böhm in der 89. Minute nur noch zum Ehrentreffer. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Erik Oehme (70.) war die Partie endgültig entschieden. ---

Perleberg verteidigte Platz zwei eindrucksvoll. Jonas Steiner traf früh per Foulelfmeter (10.), Marvin Gramsch legte nach (15.). Zwar verkürzte Tommy Hordan ebenfalls vom Punkt auf 1:2 (24.), doch Max Dietsch (31.) und Thomas Brackrock (39.) stellten den alten Abstand wieder her. Scott Zimmermann (44.) gelang der zweite Wittstocker Treffer, doch Steiner sorgte mit seinem zweiten Tor (78.) für den 5:2-Endstand. ---

Im Stadtduell trennten sich beide Teams vor 77 Zuschauern mit einem 2:2. Moritz Göring (3.) und Julian Lenz (37.) sorgten früh für eine Zwei-Tore-Führung der Gäste. Doch der SV Babelsberg 03 II zeigte Moral: Moritz Walter verkürzte in der 49. Minute und glich in der 80. Minute per Foulelfmeter aus. ---

Im Kellerduell trennten sich Weisen und Saarmund unentschieden – ein Resultat, das keinem Team im Abstiegskampf wirklich hilft. Hugo Erdmann traf früh für die Hausherren (8.), doch Stefan Roggenbuck antwortete in der 24. Minute. Hans Lüdke brachte Weisen in der 43. Minute erneut in Führung, ehe Robin Keiling in der 68. Minute zum 2:2-Endstand traf. ---

Schenkenberg ließ dem Tabellenletzten MSV Neuruppin II keine Chance. Rico Schilling (29., 47.) traf doppelt, Finn Niklas Spirius (33.), Martin Rebesky (40.) und Ramon Kornemann (70.) sorgten für ein deutliches 5:0. Mit dem 13. Saisonsieg verbessert sich Schenkenberg auf Platz sechs. Neuruppin bleibt Letzter. ---

Wichtiger Heimsieg für die SG Michendorf. Zwar ging Brieselang durch Jerry Schmidt in der 40. Minute in Führung, doch die Gastgeber drehten die Partie: Louis-Ramon Krug glich in der 52. Minute aus, Carlos Neubert traf doppelt (78., 88.). Mit nun 31 Punkten festigt Michendorf seinen Platz im Mittelfeld. Brieselang bleibt trotz der Niederlage Vierter. ---