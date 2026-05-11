Meister Vichttal feiert weiter – Verlautenheide rückt vor

– Foto: Julia Sahr

Während Meister VfL Vichttal II seine dominante Saison mit dem nächsten Kantersieg fortsetzt, verschiebt sich dahinter das Kräfteverhältnis weiter. Verlautenheide zieht mit Eschweiler gleich, Eilendorf verliert nach der Niederlage in Würselen erneut an Boden.

Der Tabellenzweite FC Eschweiler 2020 setzte sich beim Zwölften FV Vaalserquartier knapp durch und behauptete Rang zwei. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Daniel Simenkov sorgten Mohamed Koubaa und Yunus Özsoy für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Der späte Handelfmeter von Marc Dirkes kam für Vaalserquartier zu spät.

Zwischen dem Tabellenfünften SV St. Jöris und dem Siebten FC Stolberg gab es keinen Sieger. Stolberg führte nach dem Treffer von Berkant Kök lange mit 1:0, ehe Christian Bittins in der achten Minute der Nachspielzeit ausglich. Die Gäste beendeten die Partie nach Gelb-Rot gegen Kök und Rot gegen Jannik Ostländer in Unterzahl.

Im Duell der unteren Tabellenregionen feierte der Vorletzte FC Germania Freund einen wichtigen Heimsieg gegen den Tabellenelften SC Kellersberg. Thomas Sistenich brachte die Gastgeber früh mit einem Doppelpack auf Kurs, Deniz Kerem Han stellte nach dem Anschluss von Kai Vonderbank den alten Abstand wieder her. Kellersberg kam durch Sandro Perencevic noch einmal heran, blieb am Ende aber ohne Punktgewinn.

Der Tabellen­dritte Eintracht Verlautenheide II rang den Achten Grenzwacht Pannesheide spät nieder und zog mit nun 50 Punkten mit dem FC Eschweiler 2020 gleich. In einer lange ausgeglichenen Partie sorgte der eingewechselte Thorsten Hensel in der 84. Minute für den entscheidenden Treffer. Pannesheide hielt defensiv kompakt dagegen, blieb offensiv jedoch zu harmlos.

Der bereits feststehende Meister VfL Vichttal II untermauerte seine Ausnahmestellung mit einem souveränen Erfolg gegen den Tabellen-13. SC Berger Preuß. Nach der Führung durch Nick Krückels bauten Cedric Mertens, Marco Keulen, Jonas Wolf und Jaspar Minderjahn das Ergebnis kontinuierlich aus. Berger Preuß gelang durch Jannik Jacobs lediglich noch der späte Ehrentreffer.

Rhenania Würselen/Euchen überraschte den Tabellenvierten SV Eilendorf II mit einem verdienten Heimsieg. Kire Gräf brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Abubakar Rezak kurz vor der Pause per Foulelfmeter ausglich. Christian Kreutzer und Soufian Chouihi sicherten Rhenania nach der Pause wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Tabellenneunte SV Breinig II musste sich dem Sechsten SV Rott knapp geschlagen geben. Fabian Koll und Kevin Winkhold brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, ehe Felix Kever noch einmal verkürzte. Breinig drängte anschließend auf den Ausgleich, Rott verteidigte den Vorsprung jedoch konsequent.