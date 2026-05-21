Meister VfR Sulz zu Gast – der Keller kämpft weiter

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald steigen am morgigen Freitag alle acht Partien unter der Woche an. Um 19 Uhr wird in fünf Begegnungen gleichzeitig angepfiffen, drei weitere Spiele folgen um 19:15 Uhr. Der frisch gekürte Meister VfR Sulz tritt beim VfL Nagold an und kann den Titelgewinn mit einem weiteren Sieg untermauern. Im Rest der Liga ist die Tabellensituation nach wie vor eng und vielschichtig.
Der SV Gültlingen empfängt den SV Althengstett. Gültlingen steht nach dem 2:1-Auswärtssieg bei der SGM Felldorf/Bierlingen mit 40 Punkten auf Rang sieben und hat die Partie zuletzt deutlich für sich entschieden. Nun wollen die Gastgeber vor heimischem Publikum nachlegen und die gute Ausgangslage in der Tabelle weiter festigen.
Althengstett kommt mit 34 Punkten von Rang zwölf nach Gültlingen und hat zuletzt beim 0:4 gegen Baiersbronn einen deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Hinspiel hatte Althengstett noch mit 2:1 für sich entschieden – die Revanche steht für Gültlingen auf dem Programm.
Der SV Eutingen empfängt die SG Oberreichenbach/Würzbach. Eutingen hat sich nach dem überzeugenden 6:1-Sieg gegen Möttlingen auf Rang vier mit 46 Punkten vorgearbeitet und ist derzeit in starker Form. Die Mannschaft möchte diese Dynamik nutzen und den vierten Tabellenplatz weiter absichern.
Oberreichenbach/Würzbach reist als Elfter mit 35 Punkten an, kommt aber seinerseits mit Rückenwind nach dem beeindruckenden 6:2-Erfolg gegen Dornhan. Im Hinspiel setzte sich Oberreichenbach/Würzbach noch mit 3:1 durch – nun ist Eutingen am Zug und will die Tabellenverhältnisse bestätigen.
Die SG Ahldorf/Mühlen empfängt den FV GW Ottenbronn. Ahldorf/Mühlen ist nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Altburg auf Rang zehn mit 36 Punkten geklettert und befindet sich in guter Verfassung. Zu Hause wollen die Gastgeber diesen Schwung nutzen und erneut punkten.
Ottenbronn reist als Neunter mit 38 Punkten an und hat zuletzt beim 5:1-Sieg gegen Dornstetten ebenfalls stark gespielt. Das Hinspiel endete torreich 4:4 – eine ähnlich offene Begegnung ist auch diesmal möglich. Beide Teams befinden sich auf Augenhöhe, was die Partie besonders interessant macht.
Das Spiel des Abends: Der frisch gekrönte Meister VfR Sulz tritt beim VfL Nagold II an. Sulz steht mit 59 Punkten unangefochten auf Platz eins und kann mit einem weiteren Sieg den Meistertitel sportlich noch weiter untermauern. Das Hinspiel entschied Sulz bereits klar mit 5:1 für sich.
Nagold hat sich nach dem bemerkenswerten 3:1-Sieg bei den Sportfreunden Gechingen auf Rang acht mit 38 Punkten vorgearbeitet und geht motiviert in diese Partie. Gegen den Meister ist Nagold zwar klarer Außenseiter, doch nach der starken Leistung zuletzt – unter anderem mit dem doppelt treffenden Nico Gaiser – wollen die Nagolder auch gegen Sulz für eine Überraschung gut sein.
Die SGM Felldorf/Bierlingen empfängt den SV Wittendorf. Felldorf/Bierlingen steht mit 32 Punkten auf Rang 13 und konnte zuletzt trotz der Heimniederlage gegen Gültlingen die Saison noch nicht beruhigen. Zu Hause gegen Wittendorf wollen die Gastgeber wieder Punkte einfahren.
Wittendorf reist als Dritter mit 46 Punkten an und hat zuletzt dem Meister Sulz mit dem 3:3-Unentschieden einen Punkt abgetrotzt – ein Achtungserfolg. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:2. Wittendorf ist als Tabellendritter klarer Favorit, doch die SGM kämpft stets leidenschaftlich für jeden Punkt.
Der SV Baiersbronn empfängt das Tabellenschlusslicht TSV Möttlingen. Baiersbronn steht mit 41 Punkten auf Rang sechs und hat zuletzt mit dem 4:0-Auswärtssieg in Althengstett überzeugt. Zu Hause wollen die Gastgeber diesen Schwung mitnehmen und die gute Ausgangslage in der oberen Tabellenhälfte weiter festigen.
Möttlingen reist als Sechzehnter mit zwölf Punkten an. Das Hinspiel gewann Baiersbronn bereits mit 1:0. Baiersbronn ist als Sechster der klare Favorit in dieser Begegnung.
Der TSF Dornhan empfängt den 1. FC Altburg. Dornhan steht mit 21 Punkten auf Rang 15 und braucht nach dem 2:6-Debakel gegen Oberreichenbach/Würzbach dringend eine Reaktion. Vor heimischem Publikum soll gegen Altburg der Turnaround gelingen.
Altburg kommt als Fünfter mit 45 Punkten nach Dornhan, hat aber zuletzt beim überraschenden 1:2 gegen Ahldorf/Mühlen ebenfalls einen Dämpfer erhalten. Im Hinspiel setzte sich Altburg mit 2:0 durch. Altburg ist als Tabellenfünfter der Favorit, doch Dornhan wird alles daran setzen, die Heimbilanz zu verbessern.
Die SG Dornstetten empfängt die Sportfreunde Gechingen. Dornstetten steht mit 28 Punkten auf Rang 14 und musste zuletzt beim 1:5 gegen Ottenbronn eine deutliche Niederlage einstecken. Zu Hause wollen die Gastgeber eine Reaktion zeigen und vor eigenem Publikum zurück in die Erfolgsspur finden.
Gechingen kommt als Zweiter mit 49 Punkten nach Dornstetten. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Nagold – die gleichzeitig den Meistertitel für Sulz besiegelte – wollen die Sportfreunde wieder gewinnen und die Vizemeisterschaft weiter absichern. Das Hinspiel hatte Gechingen noch klar mit 5:2 für sich entschieden. Gechingen ist als Tabellenzweiter der klare Favorit, doch Dornstetten will vor heimischem Publikum alles investieren.
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