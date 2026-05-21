Meister VfR Sulz zu Gast – der Keller kämpft weiter

Der SV Eutingen empfängt die SG Oberreichenbach/Würzbach. Eutingen hat sich nach dem überzeugenden 6:1-Sieg gegen Möttlingen auf Rang vier mit 46 Punkten vorgearbeitet und ist derzeit in starker Form. Die Mannschaft möchte diese Dynamik nutzen und den vierten Tabellenplatz weiter absichern.

Oberreichenbach/Würzbach reist als Elfter mit 35 Punkten an, kommt aber seinerseits mit Rückenwind nach dem beeindruckenden 6:2-Erfolg gegen Dornhan. Im Hinspiel setzte sich Oberreichenbach/Würzbach noch mit 3:1 durch – nun ist Eutingen am Zug und will die Tabellenverhältnisse bestätigen.