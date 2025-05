Meister VfL Mühlheim: "Der Titelgewinn war sicher nicht unser Ziel"

FuPa: Glückwunsch zur Meisterschaft. Da habt ihr bestimmt viel gefeiert, oder?



Sören Lurz: Also klar haben wir gefeiert, aber es ist nicht meine erste Meisterschaft, aber die erste ohne direkten Aufstieg. Daher ist die Feier nicht wie üblich ausgefallen, denn letztlich geht es ja nun weiter.





Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel?



Der Titelgewinn war sicher nicht unser Ziel. Bei einer möglichen Relegation nach unten ab Platz 4, war unser eindeutiges Ziel der Klassenerhalt. Dies war letztlich auch der Grund, warum wir als Trainerteam Kalmbach/ Wolf/ Lurz weitergemacht haben. Erst im Laufe der Saison hat sich dann herausgestellt, dass wir die Möglichkeit haben die Meisterschaft zu holen. Zudem war hinter vielen Spielern ein Fragezeichen. Nino Rebholz war unklar wo er sein Praktikum antreten wird. Sein Bruder Eric hatte im Jahr zuvor viele Verletzungen, sowie Daniel Jakupak und auch Jonas Kirchner hatte letztes Jahr wenig gespielt. Fast alle Fragezeichen wurden aber zu Ausrufezeichen. Einzig auf Leon Waizenegger mussten wir verletzungsbedingt komplett verzichten.





Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?



Wir haben eine sehr tolle Mannschaft zusammen. Tolle Charaktere, die bereit sind, viel zu investieren und die sich untereinander alle verstehen. Es macht allen Spaß und das merkt man auch. Es geht keine Energie durch Unstimmigkeiten verloren und zusätzlich erzeugt der Zusammenhalt auch eine zusätzliche Energie. Auf unser Spiel bezogen muss man sagen, dass unser Spiel nach eine gute Durchschlagskraft hat. Ein Tor machen wir immer und was im Vergleich zu den Jahren zuvor zusätzlich passt, ist das Spiel gegen den Ball. So haben wir bis heute nur 16 Gegentore bekommen.





Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?



Ein Saisonabschluss ist erstmal nicht geplant, da die Aufstiegsspiele und eventuell die Relegationsspiele und das Pokalfinale noch anstehen. Wir haben am Samstag das letzte Heimspiel und wollen das genießen und dann schauen wir auf die nächsten Wochen.





Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?



Es finden im Moment noch einige Gespräche statt. Aber wir sind ein „Dorfclub“. Bei uns gibt es kein Geld, daher ist es schwer Spieler zu uns zu locken. Dies hat aber auch den Vorteil, dass die Spieler, welche sich für uns entscheiden, die richtigen Motive für einen Wechsel mitbringen und daher meist sehr gut zu uns passen.





Wie siehts du die Chancen für das Relegationsspiel und den damit verbundenen Aufstieg?



Wir kennen Deißlingen/ Laufen von er letzten Saison. Sie haben eine wahnsinnig gute Mannschaft und sind vor allem in der Offensive sehr stark. Über 100 Tore und Robin Schumpp mit 40 Toren, das ist schon eine Hausnummer. Daher wird es sicher sehr schwer. Aufgrund unseres Saisonziels nehmen wir die Spiele daher als Bonus an, werden aber natürlich versuchen die Spiele zu gewinnen.