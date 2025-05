Meister VfL Mainhardt: "Wir haben hart für unser Ziel gearbeitet"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

"Ursprünglich war geplant, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren wieder den Sprung in die Bezirksliga anstreben werden," so Kücükatan. Doch die gute Arbeit nach dem Abstieg zahlte sich früher aus als gedacht: "Wir haben in der Abstiegssaison entscheidende Arbeit geleistet, indem wir die Spieler bei Laune und das Mannschaftsgefüge zusammengehalten haben."

Disziplin und Geschlossenheit

Der Trainer hebt besonders den Teamspirit hervor: "Der Zusammenhalt! Jeder einzelne Spieler stand hinter dem Weg, den wir gehen wollten." Vom Training bis zum Spiel setzten die Spieler alle Vorgaben diszipliniert um und ordneten sich dem Mannschaftserfolg unter. "Die Jungs waren voll fokussiert."