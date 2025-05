Meister VfL Herrenberg: "Unsere Feier lief bis in die Nacht"

Bereits vor Saisonbeginn hatte der VfL klare Ambitionen. „Der Titelgewinn war unser erklärtes Saisonziel“, so Riechers. Dass dieses Ziel in einem engen Duell mit dem 1. FC Heidenheim letztlich erreicht wurde, zeugt vom hohen Anspruch und der Entwicklung des Teams.

Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung und Freude beim VfL Herrenberg riesig. „Es war ein intensiver Nachmittag, und unsere Feier lief bis in die Nacht“, berichtet Steven Riechers über die emotionalen Stunden nach dem Gewinn der Meisterschaft.

Feier bis tief in die Nacht

Der VfL Herrenberg hat die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit einem Punkt Vorsprung vor dem 1. FC Heidenheim als Meister abgeschlossen und steigt damit in die Regionalliga auf. Trotz eines jungen Teams überzeugte Herrenberg über die gesamte Saison hinweg mit Konstanz, Offensivkraft und taktischer Disziplin. Trainer Steven Riechers spricht über den Titel, die kommenden Herausforderungen und den Plan für die neue Saison.

„Wir nehmen das Aufstiegsrecht selbstverständlich wahr“, stellt Riechers klar. Der Verein ist bereit für die Herausforderung Regionalliga und arbeitet mit Hochdruck an den Planungen.

Aufstieg in die Regionalliga wird angenommen

Für Riechers liegt der Schlüssel zum Erfolg in der inneren Stärke der Mannschaft: „Unsere Resilienz und der Teamspirit waren ausschlaggebend.“ Besonders bemerkenswert: Trotz vieler sehr junger Spielerinnen gelang es dem Team, große Stabilität und Souveränität aufzubauen – mit nur zwei Niederlagen in der gesamten Saison.

Kaderplanung läuft auf Hochtouren

Weil der Meistertitel erst am letzten Spieltag gesichert wurde, liefen die Planungen lange parallel für zwei mögliche Szenarien. „Wir haben viele Gespräche geführt und einige Transfers stehen kurz vor dem Abschluss. In den kommenden Tagen wollen wir diese fixieren“, so der Trainer.

Nächstes Ziel: Klassenerhalt in der Regionalliga

Der Ausblick ist realistisch: „Das Ziel der kommenden Saison ist klar der Nichtabstieg“, sagt Riechers. Der VfL will sich Schritt für Schritt in der neuen Liga etablieren – mit dem gleichen Teamgeist und der Mentalität, die bereits die Meisterschaft möglich gemacht haben.