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Ligabericht
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Meister! VfB Aßlar schießt sich mit sechs Toren zum Titel
Teaser KLA WETZLAR: +++ Leinen los an der Dill! Im Heimspiel sichert sich der VfB Aßlar mit voller Überzeugung den Meistertitel in der Fußball-A-Liga. Im Keller tut sich womöglich Entscheidendes +++
Wetzlar. Keine Fragen offen! In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat der VfB Aßlar mit einem überzeugenden 6:0-Heimsieg vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg perfekt gemacht. Während Kölschhausen den Tabellenzweiten aus Werdorf schlug, punktete Eintracht Wetzlar bei der Lemp dreifach und zog wieder am TSV Blasbach vorbei auf Rang zwölf.