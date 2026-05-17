 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Meister! VfB Aßlar schießt sich mit sechs Toren zum Titel

Teaser KLA WETZLAR: +++ Leinen los an der Dill! Im Heimspiel sichert sich der VfB Aßlar mit voller Überzeugung den Meistertitel in der Fußball-A-Liga. Im Keller tut sich womöglich Entscheidendes +++

von Redaktion · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser
Die Bierdusche muss sein: Trainer Gökhan Olcay wird nach der feststehenden A-Liga-Meisterschaft des VfB Aßlars von seinen Jungs „nass“ gemacht. © Isabel Althof
Die Bierdusche muss sein: Trainer Gökhan Olcay wird nach der feststehenden A-Liga-Meisterschaft des VfB Aßlars von seinen Jungs „nass“ gemacht. © Isabel Althof

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Wetzlar. Keine Fragen offen! In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat der VfB Aßlar mit einem überzeugenden 6:0-Heimsieg vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg perfekt gemacht. Während Kölschhausen den Tabellenzweiten aus Werdorf schlug, punktete Eintracht Wetzlar bei der Lemp dreifach und zog wieder am TSV Blasbach vorbei auf Rang zwölf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.