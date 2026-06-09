 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ligabericht

Meister verliert zum Abschluss – Gremberg sichert Rang zwei

Weiler-Volkhoven krönt Aufstiegssaison trotz Heimniederlage – Poll gewinnt Spektakel beim Meister.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jessica-Arantxa Offermann Rev&

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der letzte Spieltag der Kreisliga A Köln bot noch einmal zahlreiche Tore und einige Verschiebungen im Tabellenmittelfeld. Meister SC Köln Weiler-Volkhoven verabschiedete sich mit einer Niederlage in die Bezirksliga, während Verfolger SV Gremberg Humboldt seinen zweiten Platz festigte. Die DJK Südwest Köln II bestätigte Rang drei mit einem Kantersieg gegen Bosna Köln.

Poll setzt dem Meister die einzige Schramme

Der bereits feststehende Meister SC Köln Weiler-Volkhoven (1.) unterlag zum Saisonabschluss dem VfL Rheingold Köln-Poll (4.) mit 3:4. Die Gäste führten durch einen Dreierpack von Julien Gromann und einen Treffer von Karol Dziadek zwischenzeitlich mit 4:1. Weiler-Volkhoven verkürzte durch Michael Gardawski, Sinan Musliov und Leon Kramer noch auf 3:4, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Für Poll war es ein prestigeträchtiger Erfolg gegen den Aufsteiger in die Bezirksliga.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
3
4
Abpfiff

SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 3:4
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Raphael Thoma, Fatih Akpinar (60. Christian Peter Boden), Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Hubert Madau (60. Josch Schuck), Dominik Knauer, Kristoph Smolarek (60. Leon Kramer), Simon Geertschuis (35. Patrick Ince), Niko Kuhn (80. Dominik Hermann), Michael Gardawski
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Darren Quentin Schlimm, Thomas De Palma (64. Max Dreyer), Abderahman Ladouali (78. Niklas Robien), Simon Schmischke, Jan Bruns, Oliver Awale, Julien Gromann, Ilhan Gündogan (82. Emil Höhmann), Karol Dziadek, Alexander Buchmüller, Marvin Liebschner (75. Magnus Kleß)
Tore: 0:1 Julien Gromann (20.), 0:2 Julien Gromann (53.), 1:2 Michael Gardawski (57.), 1:3 Julien Gromann (73.), 1:4 Karol Dziadek (74.), 2:4 Sinan Musliov (76.), 3:4 Leon Kramer (88.)

Gremberg erfüllt die Pflicht

Der Tabellenzweite SV Gremberg Humboldt gewann sein Heimspiel gegen Schlusslicht TuS 1887 Roland Bürrig (16.) mit 4:3. Nach einer komfortablen 4:1-Führung durch ein Eigentor, Kurtay Teneke, Lukas Stiefeling und Ryuma Sato wurde es in der Schlussphase noch einmal eng. Bürrig verkürzte durch Mario Schwarz und Philipp Bigus auf 3:4. Am verdienten Erfolg der Gastgeber änderte dies jedoch nichts.

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
4
3
Abpfiff

SV Gremberg Humboldt 60/62 – TuS 1887 Roland Bürrig 4:3
SV Gremberg Humboldt 60/62: Dominik Wördemann, Ryuma Sato (89. Enis Diyar Toprakci), Mike Keou Tientcheu, Nico Burbach, Sinan Civgin (46. Terry Galloway), Tom Krones, Marvin Plenker, Lukas Alexander Stiefeling, Samet Cetin (71. Emre Yandim), Kerim Soycan, Kurtay Teneke (86. Shosei Sugiyama)
TuS 1887 Roland Bürrig: Tayfun Altin, Daniele Piras, Tim Holtorff (17. Markus Kedeinis), Henrik Weiss, Julian Dietrich (67. Moses Zumbel), Constantin Kenzo Nakanishi, Marc Brünker (55. Mario Schwarz), Jan-Niklas Bartels, Tom Louis Stier (73. Tobias Horch), Philipp Bigus, Alexander Fedorov
Tore: 1:0 (8. Eigentor), 1:1 Marc Brünker (16.), 2:1 Kurtay Teneke (35.), 3:1 Lukas Alexander Stiefeling (37.), 4:1 Ryuma Sato (64.), 4:2 Mario Schwarz (67.), 4:3 Philipp Bigus (71.)

Südwest beendet Saison mit Offensivfeuerwerk

Die DJK Südwest Köln II (3.) verabschiedete sich mit einem deutlichen 7:3 gegen Bosna Köln (15.) in die Sommerpause. Bereits nach 32 Minuten führte die Mannschaft mit 5:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. David Leon Müller erzielte drei Treffer, Felix Tolksdorf und Henri Erlen trafen jeweils doppelt. Bosna betrieb lediglich Ergebniskosmetik.

So., 07.06.2026, 17:30 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
7
3
Abpfiff

DJK Südwest Köln II – Bosna Köln 7:3
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Frederik Michalski, Emre Tarman (57. Jonas Ganser), Benjamin Magoley, Severin Meyer (57. Nils Rauschert), Marvin Lebendig, Henri Erlen (62. Fabian Scheidt), Vito Minasso, Julius Gräfe (57. Marcel Lebendig), David Leon Müller (70. Max Krumbiegel), Felix Tolksdorf
Bosna Köln: Minel Rizvancevic, Elvedin Omerovic (46. Avad Fajic), Leon Völlmecke, Ramiz Odobasic, Recep Yildiz, Mirza Music, Denis Jaganjac, Schiar Assad, Serkan Aydin, Selim-Can Isiksoy (55. Alen Salihovic), Suvad Suljkanovic
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 David Leon Müller (10.), 2:0 David Leon Müller (12.), 3:0 Felix Tolksdorf (20.), 4:0 Felix Tolksdorf (30.), 5:0 Henri Erlen (32.), 5:1 Leon Völlmecke (44.), 6:1 Henri Erlen (46.), 6:2 Leon Völlmecke (51.), 7:2 David Leon Müller (56.), 7:3 Suvad Suljkanovic (81.)
Gelb-Rot: Benjamin Magoley (78./DJK Südwest Köln II/Unsportlichkeit Ballsperren Freistoß)

Abschlusstabelle an der Spitze

  1. SC Köln Weiler-Volkhoven 1948 – 70 Punkte
  2. SV Gremberg Humboldt 60/62 – 63 Punkte
  3. DJK Südwest Köln II – 56 Punkte
  4. VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – 52 Punkte

Der SC Köln Weiler-Volkhoven steigt als Meister in die Bezirksliga auf. Dahinter sicherten sich Gremberg Humboldt und die DJK Südwest Köln II die weiteren Podestplätze einer torreichen Saison.

Weitere Ergebnisse des letzten Spieltags:

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
4
1
Abpfiff
+Video

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
Abgebrochen

So., 07.06.2026, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
2
3
Abpfiff
+Video

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
2
4
Abpfiff

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
1
2
Abpfiff