Meister verliert zum Abschluss – Gremberg sichert Rang zwei

Der letzte Spieltag der Kreisliga A Köln bot noch einmal zahlreiche Tore und einige Verschiebungen im Tabellenmittelfeld. Meister SC Köln Weiler-Volkhoven verabschiedete sich mit einer Niederlage in die Bezirksliga, während Verfolger SV Gremberg Humboldt seinen zweiten Platz festigte. Die DJK Südwest Köln II bestätigte Rang drei mit einem Kantersieg gegen Bosna Köln.
Poll setzt dem Meister die einzige Schramme
Der bereits feststehende Meister SC Köln Weiler-Volkhoven (1.) unterlag zum Saisonabschluss dem VfL Rheingold Köln-Poll (4.) mit 3:4. Die Gäste führten durch einen Dreierpack von Julien Gromann und einen Treffer von Karol Dziadek zwischenzeitlich mit 4:1. Weiler-Volkhoven verkürzte durch Michael Gardawski, Sinan Musliov und Leon Kramer noch auf 3:4, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Für Poll war es ein prestigeträchtiger Erfolg gegen den Aufsteiger in die Bezirksliga.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 3:4
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Raphael Thoma, Fatih Akpinar (60. Christian Peter Boden), Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Hubert Madau (60. Josch Schuck), Dominik Knauer, Kristoph Smolarek (60. Leon Kramer), Simon Geertschuis (35. Patrick Ince), Niko Kuhn (80. Dominik Hermann), Michael Gardawski
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Darren Quentin Schlimm, Thomas De Palma (64. Max Dreyer), Abderahman Ladouali (78. Niklas Robien), Simon Schmischke, Jan Bruns, Oliver Awale, Julien Gromann, Ilhan Gündogan (82. Emil Höhmann), Karol Dziadek, Alexander Buchmüller, Marvin Liebschner (75. Magnus Kleß)
Tore: 0:1 Julien Gromann (20.), 0:2 Julien Gromann (53.), 1:2 Michael Gardawski (57.), 1:3 Julien Gromann (73.), 1:4 Karol Dziadek (74.), 2:4 Sinan Musliov (76.), 3:4 Leon Kramer (88.)
Gremberg erfüllt die Pflicht
Der Tabellenzweite SV Gremberg Humboldt gewann sein Heimspiel gegen Schlusslicht TuS 1887 Roland Bürrig (16.) mit 4:3. Nach einer komfortablen 4:1-Führung durch ein Eigentor, Kurtay Teneke, Lukas Stiefeling und Ryuma Sato wurde es in der Schlussphase noch einmal eng. Bürrig verkürzte durch Mario Schwarz und Philipp Bigus auf 3:4. Am verdienten Erfolg der Gastgeber änderte dies jedoch nichts.
SV Gremberg Humboldt 60/62 – TuS 1887 Roland Bürrig 4:3
SV Gremberg Humboldt 60/62: Dominik Wördemann, Ryuma Sato (89. Enis Diyar Toprakci), Mike Keou Tientcheu, Nico Burbach, Sinan Civgin (46. Terry Galloway), Tom Krones, Marvin Plenker, Lukas Alexander Stiefeling, Samet Cetin (71. Emre Yandim), Kerim Soycan, Kurtay Teneke (86. Shosei Sugiyama)
TuS 1887 Roland Bürrig: Tayfun Altin, Daniele Piras, Tim Holtorff (17. Markus Kedeinis), Henrik Weiss, Julian Dietrich (67. Moses Zumbel), Constantin Kenzo Nakanishi, Marc Brünker (55. Mario Schwarz), Jan-Niklas Bartels, Tom Louis Stier (73. Tobias Horch), Philipp Bigus, Alexander Fedorov
Tore: 1:0 (8. Eigentor), 1:1 Marc Brünker (16.), 2:1 Kurtay Teneke (35.), 3:1 Lukas Alexander Stiefeling (37.), 4:1 Ryuma Sato (64.), 4:2 Mario Schwarz (67.), 4:3 Philipp Bigus (71.)
Südwest beendet Saison mit Offensivfeuerwerk
Die DJK Südwest Köln II (3.) verabschiedete sich mit einem deutlichen 7:3 gegen Bosna Köln (15.) in die Sommerpause. Bereits nach 32 Minuten führte die Mannschaft mit 5:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. David Leon Müller erzielte drei Treffer, Felix Tolksdorf und Henri Erlen trafen jeweils doppelt. Bosna betrieb lediglich Ergebniskosmetik.
DJK Südwest Köln II – Bosna Köln 7:3
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Frederik Michalski, Emre Tarman (57. Jonas Ganser), Benjamin Magoley, Severin Meyer (57. Nils Rauschert), Marvin Lebendig, Henri Erlen (62. Fabian Scheidt), Vito Minasso, Julius Gräfe (57. Marcel Lebendig), David Leon Müller (70. Max Krumbiegel), Felix Tolksdorf
Bosna Köln: Minel Rizvancevic, Elvedin Omerovic (46. Avad Fajic), Leon Völlmecke, Ramiz Odobasic, Recep Yildiz, Mirza Music, Denis Jaganjac, Schiar Assad, Serkan Aydin, Selim-Can Isiksoy (55. Alen Salihovic), Suvad Suljkanovic
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 David Leon Müller (10.), 2:0 David Leon Müller (12.), 3:0 Felix Tolksdorf (20.), 4:0 Felix Tolksdorf (30.), 5:0 Henri Erlen (32.), 5:1 Leon Völlmecke (44.), 6:1 Henri Erlen (46.), 6:2 Leon Völlmecke (51.), 7:2 David Leon Müller (56.), 7:3 Suvad Suljkanovic (81.)
Gelb-Rot: Benjamin Magoley (78./DJK Südwest Köln II/Unsportlichkeit Ballsperren Freistoß)
Abschlusstabelle an der Spitze
Der SC Köln Weiler-Volkhoven steigt als Meister in die Bezirksliga auf. Dahinter sicherten sich Gremberg Humboldt und die DJK Südwest Köln II die weiteren Podestplätze einer torreichen Saison.
Weitere Ergebnisse des letzten Spieltags: