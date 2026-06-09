Meister verliert zum Abschluss – Gremberg sichert Rang zwei Weiler-Volkhoven krönt Aufstiegssaison trotz Heimniederlage – Poll gewinnt Spektakel beim Meister. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jessica-Arantxa Offermann Rev&

Der letzte Spieltag der Kreisliga A Köln bot noch einmal zahlreiche Tore und einige Verschiebungen im Tabellenmittelfeld. Meister SC Köln Weiler-Volkhoven verabschiedete sich mit einer Niederlage in die Bezirksliga, während Verfolger SV Gremberg Humboldt seinen zweiten Platz festigte. Die DJK Südwest Köln II bestätigte Rang drei mit einem Kantersieg gegen Bosna Köln.

Poll setzt dem Meister die einzige Schramme Der bereits feststehende Meister SC Köln Weiler-Volkhoven (1.) unterlag zum Saisonabschluss dem VfL Rheingold Köln-Poll (4.) mit 3:4. Die Gäste führten durch einen Dreierpack von Julien Gromann und einen Treffer von Karol Dziadek zwischenzeitlich mit 4:1. Weiler-Volkhoven verkürzte durch Michael Gardawski, Sinan Musliov und Leon Kramer noch auf 3:4, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Für Poll war es ein prestigeträchtiger Erfolg gegen den Aufsteiger in die Bezirksliga.

SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 3:4

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Raphael Thoma, Fatih Akpinar (60. Christian Peter Boden), Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Hubert Madau (60. Josch Schuck), Dominik Knauer, Kristoph Smolarek (60. Leon Kramer), Simon Geertschuis (35. Patrick Ince), Niko Kuhn (80. Dominik Hermann), Michael Gardawski

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Darren Quentin Schlimm, Thomas De Palma (64. Max Dreyer), Abderahman Ladouali (78. Niklas Robien), Simon Schmischke, Jan Bruns, Oliver Awale, Julien Gromann, Ilhan Gündogan (82. Emil Höhmann), Karol Dziadek, Alexander Buchmüller, Marvin Liebschner (75. Magnus Kleß)

Tore: 0:1 Julien Gromann (20.), 0:2 Julien Gromann (53.), 1:2 Michael Gardawski (57.), 1:3 Julien Gromann (73.), 1:4 Karol Dziadek (74.), 2:4 Sinan Musliov (76.), 3:4 Leon Kramer (88.)

Gremberg erfüllt die Pflicht Der Tabellenzweite SV Gremberg Humboldt gewann sein Heimspiel gegen Schlusslicht TuS 1887 Roland Bürrig (16.) mit 4:3. Nach einer komfortablen 4:1-Führung durch ein Eigentor, Kurtay Teneke, Lukas Stiefeling und Ryuma Sato wurde es in der Schlussphase noch einmal eng. Bürrig verkürzte durch Mario Schwarz und Philipp Bigus auf 3:4. Am verdienten Erfolg der Gastgeber änderte dies jedoch nichts.