🔴⚪ Meister verliert letztes Heimspiel

Unsere Zweite musste sich im letzten Heimspiel der Saison dem TSV Schlierbach mit 1:3 geschlagen geben.
Die Partie begann denkbar ungünstig, als die Gäste bereits in der 7. Minute per Foulelfmeter in Führung gingen. Die Antwort der Weilheimer ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Enis Handanagic stellte nur wenige Minuten später auf 1:1 und sorgte damit für den Ausgleich in einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit. 💪⚽
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich weiterhin ein umkämpftes Spiel. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussviertelstunde, als Dennis Hieber mit einem Distanzschuss zur erneuten Führung für Schlierbach traf. Kurz vor Schluss erhöhten die Gäste noch auf den 3:1-Endstand.
Für den bereits feststehenden Meister war es zwar kein erfolgreicher Heimabschluss, an einer herausragenden Saison ändert diese Niederlage jedoch nichts. 🏆🔴⚪
⚽ Tore:
0:1 Dennis Hieber (7., FE)
1:1 Enis Handanagic (15.)
1:2 Dennis Hieber (76.)
1:3 Fabio Santini (83.)
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim