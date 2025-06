MEISTER - Vaihingen II krönt sich in Cannstatt

Der Chancenwucher Vaihingens setzte sich in Halbzeit zwei fort: Heydaris unpräzise geschossener Elfmeter wurde von Fara pariert, den Nachschuss setzte der Stürmer über die Latte. Dennoch wurden Vaihingens Bemühungen belohnt, als Ebongue einen Eckball-Abpraller per Kopf im Tor unterbrachte ('61). Für Ebongue war es der vierte Kopfballtreffer der Rückrunde.

Vaihingens Bangen und Zittern

Vereinzelt kam Cannstatt nach dem 0:2 zu Chancen über lange Bälle. Einen dieser Spielzüge klärte Vaihingens Keeper Studenkov per Kopf, woraufhin er im Zurückeilen einen Weitschuss parieren musste. In der 82. Minute war es dann Karupovic, der nach einem Abschlag von Fara und einer missglückten Abwehraktion frei vor dem Tor stand und das 1:2 erzielte. Nun setzte sich beim SVV Nervosität ein — den Sieg konnte man nicht einfach herschenken, oder? Diese Sorgen wurden beinahe bewahrheitet, als Mocan nach einem Freistoß den vermeintlichen Ausgleich erzielte; das Tor zählte jedoch durch ein Stürmerfoul an Huhnke und Studenkov nicht.

Die Geschichte des kleinen Oli Heringhaus

In der Cannstatter Druckphase war es nicht nur das schnelle Kombinationsspiel Vaihingens, das im 1:3 durch Ullrich mündete ('90+1), sondern vor allem eine kluge Seitenverlagerung von Oliver Heringhaus. Der linke Flügelverteidiger war zuvor schon ein Unruheherd gewesen: zunächst legte er das 0:1 auf, dann holte er den Elfmeter heraus; aber erst sein Pass auf Cutura, der von rechts zum einschiebenden Ullrich querlegte, machte die Geschichte der Saison klar. Vaihingen war nun sicher Meister.

Nachdem Cannstatts Wezowski vor dem Anstoß wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte kassierte und dann versuchte, den Schiedsrichter abzuschießen, kam Vaihingen zu einer letzten Chance. Tank legte sich einen von Awed weitergeleiteten Ball zurecht und passte in die Mitte zu Jemixe, der ungedeckt zum 1:4 traf ('90+4). Der Unparteiische pfiff die Partie nicht mehr an und die Vaihinger konnten sich fortan Meister nennen.

Nach dem Spiel bekam Rieger eine gebührende Bierdusche und wurde unter Beifall der zahlreich mitgereisten Fans vom gesamten Team in die Luft geworfen. Die Feier begann auf dem Platz in Cannstatt und setzte sich am Schwarzbachstadion bis in den späten Abend fort. Der SVV kann nun befreit in das Derby gegen Musberg II gehen, während Cannstatt seine Saison beim Lokalrivalen Stuttgart-Münster abschließt.