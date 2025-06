Meister Union Klosterfelde und Vizemeister 1. FC Frankfurt verlieren

– Foto: Franziska Lindhorst

Am 30. und letzten Spieltag der Brandenburgliga-Saison 2024/2025 fielen zwar keine entscheidenden Würfel mehr, dennoch bot der Abschluss reichlich Emotionen, kuriose Wendungen und einen würdigen Rahmen für die Verabschiedung mehrerer Teams. Meister SG Union Klosterfelde unterlag überraschend, Vizemeister 1. FC Frankfurt patzte zum Schluss, und Fürstenwalde verabschiedete sich mit einem Schützenfest aus der Liga.

In einem packenden Duell sicherte sich der TuS Sachsenhausen durch ein spätes Tor einen versöhnlichen Saisonabschluss. Nach torloser erster Halbzeit brachte Andor Müller in der 56. Minute die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Benjamin Hoffmann in der 90. Minute für Germania Schöneiche zum Ausgleich, ehe Christopher Groll quasi im Gegenzug in derselben Minute den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer für Sachsenhausen markierte. ---

Dem FSV Union Fürstenwalde gelang ein Offensivfeuerwerk. Niklas Kosch eröffnete früh in der 4. Minute, gefolgt von Treffern durch Hysen Muca (10.), Oluwasegun Victor Adelusi (15.) und Christian Mlynarczyk (16.), die innerhalb kürzester Zeit auf 4:0 stellten. In der 58. Minute parierte Makafui Kojo Ahiaklo-Kuz einen Foulelfmeter von Torben Brauer. Alex Noack verkürzte in der 64. Minute auf 4:1, doch Manuel Radke (83.) und Luis Goldschmidt (87.) stellten den klaren 6:1-Endstand her. ---

Im letzten Heimspiel konnte Zehdenick nicht punkten und verabschiedet sich als Tabellenletzter aus der Liga. Kostiantyn Hramatik brachte Neuruppin in der 25. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Eric Nowak in der 37. Minute ausglich. Das Spiel entschied sich schließlich in der 67. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Rodger Bruse zugunsten der Gäste. ---

Trotz des sicheren zweiten Platzes hatte sich der 1. FC Frankfurt einen anderen Saisonabschluss gewünscht. Doch Patrick Richter schockte die Gastgeber mit seinem Treffer in der 84. Minute und sicherte dem Brandenburger SC Süd 05 den Auswärtssieg. ---

Zum Abschluss gelang Fortuna Babelsberg kein versöhnlicher Auftritt. Bereits zur Halbzeit lag man mit 0:2 zurück – Rudi Krivoscheev traf in der 22. Minute, Alexander Möhl erhöhte in der 40. Minute. ---

Ein wildes Spiel mit sieben Treffern lieferten sich Altlüdersdorf und Petershagen/Eggersdorf. Konrad Korczynski eröffnete in der 17. Minute, ehe Fabien Tino Borchert (23.) auf 2:0 stellte. Bell Wuillians Alfonso Lopez verkürzte in der 30. Minute auf 2:1, doch Alexander Kratz stellte in der 40. Minute den alten Abstand wieder her. Alieu Badra Fatty (49.) und Ceif Ben-Abdallah (81.) sorgten für ein 4:2, ehe Paul Petermann in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:3 setzte. ---

Nach der feststehenden Meisterschaft unterlag die SG Union Klosterfelde am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse. Lucas Steinert erzielte in der 53. Minute den einzigen Treffer des Spiels für die Gäste aus Bernau, die sich mit dem Auswärtserfolg auf dem 13. Tabellenplatz stabilisierten. ---