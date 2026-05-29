Meister und Vizemeister fix: Spannung bleibt im Tabellenkeller

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach SV Weingarten Weingarten 15:00 PUSH

Der frischgebackene Meister TSV Eschach (69 Punkte) empfängt den SV Weingarten, der sich mit 35 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz befindet und im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt benötigt. In seinem letzten Spiel feierte der Spitzenreiter einen knappen 0:1-Auswärtserfolg beim FV Ravensburg II, wobei David Sprenger in der 65. Minute das goldene Tor des Tages erzielte. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Kontrahenten verlief für den Meister jedoch schmerzhaft: Der SV Weingarten behielt vor 100 Zuschauern im Heimspiel mit 2:0 die Oberhand. Die Tore für Weingarten erzielten Marcel Bachhofer in der 89. Minute und Joshua Stoll in der 90.+6 Minute. In einer hitzigen Schlussphase sah David Sprenger in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte, ehe Maik Strobel in der 90. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde.

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Für den FC Dostluk Friedrichshafen geht es auf dem 15. Tabellenplatz mit 31 Punkten um den Ligaverbleib, während der FV Ravensburg II mit 41 Punkten auf Rang neun im gesicherten Mittelfeld steht. In seinem letzten Spiel feierte der FC Dostluk einen emotionalen 3:4-Auswärtssieg bei der TSG Ailingen. Es war turbulent: Jannis Kohler traf in der 20. Minute zum 1:0, ehe Alessio Genua in der 30. Minute zum 1:1 ausglich. Dean Fiegle brachte die Hausherren in der 41. Minute mit 2:1 in Führung, doch Kevin Can Banoglu konterte in der 48. Minute mit dem 2:2. Nach dem 3:2 durch Ömer Faruk Avci in der 60. Minute glich Alessio Genua in der 67. Minute per Foulelfmeter erneut zum 3:3 aus, bevor Tayfun Eköz in der 90.+5 Minute den dramatischen 3:4-Siegtreffer markierte. Der FV Ravensburg II verlor sein letztes Spiel knapp mit 0:1 gegen den TSV Eschach durch das Tor von David Sprenger in der 65. Minute. Das Hinspiel endete ebenfalls erfolgreich für Friedrichshafen: Vor 100 Zuschauern siegte der FC Dostluk Friedrichshafen auswärts mit 0:2 durch die Tore von Tayfun Eköz in der 14. Minute und Alessio Genua in der 56. Minute per Foulelfmeter. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 PUSH

Der SV Baindt rangiert mit 49 Punkten auf dem vierten Platz und empfängt die TSG Ailingen, die mit 44 Punkten den achten Rang belegt. Im letzten Spiel entführte der SV Baindt mit einem knappen 0:1-Erfolg drei Punkte vom SV Maierhöfen/Grünenbach, wobei Tobias Fink in der 46. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Die TSG Ailingen musste sich zuletzt in der torreichen Begegnung dem FC Dostluk Friedrichshafen mit 3:4 geschlagen geben (Tore: Jannis Kohler in der 20. Minute, Alessio Genua in der 30. Minute, Dean Fiegle in der 41. Minute, Kevin Can Banoglu in der 48. Minute, Ömer Faruk Avci in der 60. Minute, Alessio Genua in der 67. Minute per Foulelfmeter und Tayfun Eköz in der 90.+5 Minute). Das Hinspiel zwischen Ailingen und Baindt bot reichlich Spannung und endete mit einem 2:2-Unentschieden. Für Ailingen traf Janis Sagawe doppelt in der 20. und 31. Minute zur 1:0- und 2:0-Führung, ehe Jan Fischer in der 38. Minute auf 2:1 verkürzte und Philipp Thoma in der 67. Minute den 2:2-Ausgleich für Baindt herbeiführte. ---

Ein interessantes Duell erwartet die Zuschauer, wenn der Tabellendritte VfL Brochenzell (50 Punkte) auf den SV Maierhöfen/Grünenbach (Platz sechs, 47 Punkte) trifft. Der VfL Brochenzell feierte in seinem letzten Spiel einen 0:2-Auswärtssieg beim TSV Tettnang durch die Tore von Maximilian Marschall in der 39. Minute und Dennis Rist in der 74. Minute, wobei Tettnangs Luis Ammann in der 45. Minute die Rote Karte sah. Der SV Maierhöfen/Grünenbach musste sich am vergangenen Spieltag dem SV Baindt mit 0:1 geschlagen geben (Tor durch Tobias Fink in der 46. Minute). Das Hinspiel zwischen diesen beiden Teams ging jedoch deutlich an Maierhöfen/Grünenbach: Vor 100 Zuschauern feierten sie einen 3:0-Heimsieg. Die Tore erzielten Daniel Bixenmann in der 70. Minute sowie Philipp Greiter mit einem Doppelpack in der 88. Minute und in der Nachspielzeit der 90.+3 Minute. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH

Der TSV Meckenbeuren steht mit 41 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz und blickt auf einen erfolgreichen letzten Spieltag zurück, an dem ein knapper 0:1-Auswärtssieg beim SV Bergatreute gelang. Das entscheidende Tor erzielte Robin Bießenberger in der 28. Minute. Der TSV Tettnang (Platz sieben, 45 Punkte) verlor sein letztes Spiel gegen den VfL Brochenzell mit 0:2 durch Tore von Maximilian Marschall (39.) und Dennis Rist (74.), inklusive der Roten Karte für Luis Ammann (45.). Im Hinspiel trennten sich Meckenbeuren und Tettnang mit einem 2:2-Unentschieden. Damals brachte Mirco Basic in der 54. Minute Tettnang in Führung, ehe Elias Gresser in der 62. Minute und Manuel Schmitt in der 69. Minute das Spiel zum 1:2 für Meckenbeuren drehten. Nach einer Gelb-Roten Karte für Elias Gresser in der 87. Minute rettete Marius Wiest in der 90.+6 Minute das späte 2:2 für Tettnang. ---

Die SGM Unterzeil/Seibranz belegt mit 48 Punkten den fünften Tabellenplatz und feierte im letzten Spiel einen deutlichen 0:3-Erfolg beim FV Bad Waldsee. Die Tore markierten Oliver Schwarz im Doppelpack in der 4. und 34. Minute sowie Florian Buffler in der 53. Minute. Der SV Bergatreute befindet sich mit 31 Punkten auf dem 14. Rang in akuter Abstiegsgefahr und verlor sein letztes Spiel mit 0:1 gegen den TSV Meckenbeuren durch das Tor von Robin Bießenberger in der 28. Minute. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Mannschaften endete mit einem 0:2-Auswärtssieg für die SGM Unterzeil/Seibranz. Die Tore erzielten Jonas Kaufmann in der 7. Minute und Louis Hierlemann in der 72. Minute. Ein besonderes Vorkommnis prägte dieses Spiel, als David Berg vom SV Bergatreute in der 32. Minute einen Elfmeter verschoss. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 live PUSH

Der SV Vogt stabilisierte sich mit 38 Punkten auf dem elften Tabellenplatz und gewann sein letztes Spiel beim SV Aichstetten mit 0:2 durch die Tore von Yannic Huber in der 58. Minute und Dominik Glaser in der 72. Minute vor 111 Zuschauern. Der bereits feststehende Absteiger FV Bad Waldsee unterlag im letzten Spiel der SGM Unterzeil/Seibranz mit 0:3 (Tore durch Oliver Schwarz in der 4. und 34. Minute sowie Florian Buffler in der 53. Minute). Das Hinspiel zwischen dem FV Bad Waldsee und dem SV Vogt endete vor 330 Zuschauern mit einem knappen 0:1-Auswärtserfolg für Vogt, bei dem Manfred Kraus in der 26. Minute den einzigen Treffer der Begegnung erzielte. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch SV Aichstetten Aichstetten 15:00 PUSH