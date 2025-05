Meister & Pokalsieger – A-Junioren der JSG Billigheim/Elztal/Scheffle

Nur einen Tag nach dem sensationellen Double-Gewinn blicken die A-Junioren der JSG Billigheim/Elztal/Schefflenz auf eine überragende Saison 2024/2025 zurück. Mit Teamgeist, Offensivkraft und spielerischer Dominanz sicherten sie sich nicht nur den Meistertitel in der Landesliga Odenwald, sondern verteidigten auch erfolgreich den A-Junioren Kreispokal Mosbach, dass Double war perfekt!

Der Auftakt erfolgte am 21. September 2024 mit einem souveränen 0:4 Auswärtssieg gegen die JSG Ravenstein/Rosenberg. Zwar folgte kurz darauf am 25. September eine knappe 1:2 Heimniederlage gegen die JSG Buchen/Hettingen/Schlierstadt, doch davon ließ sich die Mannschaft nicht beirren.

Es folgte eine beeindruckende Siegesserie 2:0 gegen die JSV Limbach-Fahrenbach am 12. Oktober, ein 6:0 Heimfeuerwerk gegen die JSG Mudau am 2.11. sowie ein 7:0 Kantersieg gegen den SV Rot-Weiß Waldhausen am 9.11. . Das Jahr 2024 endete mit einem 1:7 Auswärtssieg beim TSV Höpfingen, ein Statement!

Im Frühjahr 2025 hielt die Mannschaft ihr hohes Niveau, Siege wie das 0:4 bei der JSV Limbach-Fahrenbach, ein 2:0 gegen die JSG Ravenstein/Rosenberg sowie das torreiche 0:5 bei der JSG Mudau zeigten die Dominanz auch in der Rückrunde. Selbst das 2:2 gegen die JSG Buchen/Hettingen/Schlierstadt konnte die Serie nicht stoppen.

Am 3. Mai bezwang man die JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern auswärts mit 2:4, gefolgt vom 0:8 Schützenfest gegen die SV Rot-Weiß Waldhausen am 17.05. . Der krönende Abschluss, ein 10:1 Heimsieg gegen den TSV Höpfingen am 24.05. damit war die Meisterschaft gesichert.

📊 Bilanz:

13 Siege

1 Unentschieden

2 Niederlagen

Torverhältnis: 64:13

Eine dominante Leistung über die gesamte Saison hinweg!

🏆 Kreispokal Mosbach – Titel erfolgreich verteidigt

Am 29. Mai 2025 stand das Finale des Kreispokals an gegen die JSV Limbach-Fahrenbach setzte sich die JSG Billigheim/Elztal/Schefflenz mit 2:1 durch. Tizian Konrad erzielte in der Schlussminute den entscheidenden Treffer, Pokal verteidigt, Double perfekt!

🎯 Top-Torjäger der Saison

Lucca Leon Wehner – 22 Tore (Toptorjäger der Landesliga)

Marc Heinrich – 8 Tore

Luca Frankenberger – 7 Tore

Diese drei Spieler führten die Offensive an und waren entscheidend für die Torquote des Teams.

👏 Starkes Trainerteam

Ein großes Lob gebührt dem engagierten Trainerteam um Thorsten Niedderer, Pascal Grimm, Levin Reichert und Felix Krämer. Mit Leidenschaft, klarem taktischen Plan und großem Vertrauen in die Mannschaft formten sie ein echtes Spitzenteam und wurden dafür mit der doppelten Krönung belohnt.

🏅 Fazit

Die Saison 2024/2025 wird unvergessen bleiben:

Landesliga-Meisterschaft

Kreispokalsieg

Toptorjäger der Liga

Dominanz über die gesamte Saison hinweg

Die A-Junioren der JSG Billigheim/Elztal/Schefflenz haben sich in dieser Spielzeit als echte Meistermannschaft präsentiert sportlich, mannschaftlich und menschlich.

Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team.