Meister- & Abstiegskampf: Akgüney und Bosna im Fokus

Der packende Endspurt in der Kreisklasse 4 spitzt sich dramatisch zu. Tabellenführer SV Akgüney Spor musste zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage im Topspiel gegen den direkten Verfolger SpVgg Thalkirchen hinnehmen. Dadurch ist der Vorsprung an der Spitze auf einen mickrigen Zähler geschrumpft. Die Meisterschaftsanwärter stehen am 25. Spieltag unter maximalem Zugzwang. Akgüney fordert den kriselnden SV Pullach II, der nach dem jüngsten 0:3-Rückschlag dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.

Gleichzeitig lauern Thalkirchen, der furiose TSV München-Ost (4:0 bei den Sportfreunden) und der SC München (7:3-Torfestival bei Sechzig IV) auf Patzer der Konkurrenz. München-Ost will den Schwung gegen den TSV Turnerbund mitnehmen. Der SC München peilt gegen den BSC Sendling den nächsten Dreier an. Der TSV Milbertshofen bleibt nach dem souveränen 4:1 gegen Solln II ebenfalls in Schlagdistanz und gastiert beim abstiegsbedrohten SV München Laim.

Im Tabellenkeller feierte der FC Bosna einen immens wichtigen Befreiungsschlag. Das Team will nun im direkten Kellerduell gegen das Schlusslicht FC Sportfreunde München den nächsten Meilenstein zum Klassenerhalt setzen. Komplettiert wird die Runde durch das Mittelfeldduell zwischen dem TSV München-Solln II und der vierten Garde des TSV 1860 München, bei dem beide Teams nach deutlichen Pleiten auf Wiedergutmachung drängen.