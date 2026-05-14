 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

Meister- & Abstiegskampf: Akgüney und Bosna im Fokus

Kreisklasse 4

von Helmut Kampa · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II
Der packende Endspurt in der Kreisklasse 4 spitzt sich dramatisch zu. Tabellenführer SV Akgüney Spor musste zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage im Topspiel gegen den direkten Verfolger SpVgg Thalkirchen hinnehmen. Dadurch ist der Vorsprung an der Spitze auf einen mickrigen Zähler geschrumpft. Die Meisterschaftsanwärter stehen am 25. Spieltag unter maximalem Zugzwang. Akgüney fordert den kriselnden SV Pullach II, der nach dem jüngsten 0:3-Rückschlag dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt.
Gleichzeitig lauern Thalkirchen, der furiose TSV München-Ost (4:0 bei den Sportfreunden) und der SC München (7:3-Torfestival bei Sechzig IV) auf Patzer der Konkurrenz. München-Ost will den Schwung gegen den TSV Turnerbund mitnehmen. Der SC München peilt gegen den BSC Sendling den nächsten Dreier an. Der TSV Milbertshofen bleibt nach dem souveränen 4:1 gegen Solln II ebenfalls in Schlagdistanz und gastiert beim abstiegsbedrohten SV München Laim.
Im Tabellenkeller feierte der FC Bosna einen immens wichtigen Befreiungsschlag. Das Team will nun im direkten Kellerduell gegen das Schlusslicht FC Sportfreunde München den nächsten Meilenstein zum Klassenerhalt setzen. Komplettiert wird die Runde durch das Mittelfeldduell zwischen dem TSV München-Solln II und der vierten Garde des TSV 1860 München, bei dem beide Teams nach deutlichen Pleiten auf Wiedergutmachung drängen.

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
14:30

So., 17.05.2026, 16:15 Uhr
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
16:15live

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
15:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
15:00

Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
19:30

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr
SC München
SC MünchenSC München
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
11:00

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
13:00