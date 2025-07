Der FC Künzing startet als Titelfavorit in die Saison 25/26 – Foto: Alfred Brumbauer

Meister-Umfrage: Künzing Favorit - dann kommt Ruhmannsfelden Die "Römer wurden von allen Trainern - außer ihrem eigenen - als Titelanwärter genannt

In eineinhalb Wochen startet die Spielzeit 2025/2026 der Bezirksliga Ost. Wir haben uns bei den 16 Coaches nach den Meisterschaftsfavoriten umgehört. Das Votum ist eindeutig: Der amtierende Vizemeister FC Künzing - nur dessen Coach Matthias Süß nannte seine Truppe nicht als Titelkandidat - ist der Aufstiegsanwärter Nummer eins. Dicht dahinter folgt die SpVgg Ruhmannsfelden, die beachtliche 13-mal genannt wurde. Außenseiterchancen werden Landesliga-Absteiger SpVgg GW Deggendorf (fünf Nominierungen) eingeräumt.

Robert Madl (TSV Mauth): FC Künzing, SpVgg GW Deggendorf, SpVgg Ruhmannsfelden. Zudem traue ich dem SV Schalding-Heining II, dem SV Grainet und SV Hutthurm zu, vorne mitzumischen.



Stefan Richter (SV Hutturm): FC Künzing, SpVgg Ruhmannsfelden



Alexander Adam (TSV Grafenau): Ganz klar Künzing. Größte Widersacher werden die SpVgg Ruhmannsfelden und der SV Grainet sein.



Sven Halfar (TSV Waldkirchen): SpVgg Ruhmannsfelden, FC Künzing



Jochen Freidhofer (SpVgg Ruhmannsfelden): FC Künzing



Sebastian List (TSV-DJK Oberdiendorf): FC Künzing, SpVgg Ruhmannsfelden



Johannes Gastinger (SV Grainet): FC Künzing, SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf



Ernst Lüftl (SV Oberpolling): SpVgg GW Deggendorf, FC Künzing, SpVgg Ruhmannsfelden



Manuel Kesten (SpVgg Niederalteich): SpVgg Ruhmannsfelden, FC Künzing



Matthias Süß (FC Künzing): SpVgg Ruhmannsfelden, SpVgg GW Deggendorf



Jochen Fröschl (FC Obernzell-Erlau): FC Künzing, SpVgg Ruhmannsfelden



Thomas Hidringer (SV Hofkirchen): Klarer Favorit ist der FC Künzing. Aber auch die SpVgg Ruhmannsfelden und den FC Obernzell schätze ich sehr stark ein. Der SV Hutturm und der TSV Waldkirchen sind bestimmt auch vorne dabei.



Manuel Mörtlbauer (SV Schalding-Heining II): SpVgg Ruhmannsfelden, FC Künzing, SV Grainet



Marco Eder (SV Bischofsmais): FC Künzing, SpVgg Ruhmannsfelden, FC Obernzell-Erlau, SpVgg GW Deggendorf



Benjamin Penzkofer (SpVgg GW Deggendorf): FC Künzing







Experten-Meinung von Franz Seitz (langjähriger Manager des TSV Grafenau): "Ich denke, dass in der Saison 2025/2026 kein Weg am FC Künzing vorbeiführen wird. Die individuelle Qualität der Römer - vor allem in der Offensive - ist top und zudem hätte sich dieser Verein den Aufstieg auch mal verdient. Dahinter sehe ich die SpVgg Ruhmannsfelden, die eine richtig gute Truppe hat. Auch der SV Hutthurm ist ein Anwärter auf die vorderen Plätze."