Meister Überacker zeigt sich gnadenlos

Der SV Adelshofen-Nassenhausen kehrt zurück in die Kreisklasse. Mit einem Auswärtssieg im Flexspiel (9 gegen 9) in Überacker holte sich die Mannschaft von Trainer Michael Griebel die Meisterschaft.

MTV Dießen am Ammersee

RW Überacker – MTV Dießen 4:1 (3:0) – Der frisch gekürte Meister und Rückkehrer in die Landesliga kannte mit den Gästen keine Gnade. Die nur mit einem Sieg sich noch vom direkten Abstiegsplatz rettende Elf vom Ammersee war in Überacker ohne jede Chance. Kurz nach dem Anpfiff und vier Minuten vor dem Pausenpfiff schlug Marie Wich zu und bescherte den Rot-Weißen eine zu diesem Zeitpunkt mehr als verdiente 2:0 Führung. Doch es sollte noch nicht der letzte Treffer vor dem Pausentee sein. Kapitänin Johanna Draude packte mit einem sicher verwandelten Strafstoß noch ein Tor zum 3:0 Halbzeitstand drauf.

Im zweiten Durchgang wechselte Meistertrainer Andreas Fasching kräftig aus. Der Spielfluss ging bei knapp 30 Grad auf dem Platz ein wenig verloren und Dießen gelang der Anschlusstreffer durch Alina Blauensteiner. Sieben Minuten vor dem Ende trat Draude noch einmal vom Punkt an und versenkte den Ball zum 4:0 Endstand.

Kreisliga

RW Überacker II – TSV Gilching II 3:4 (1:2) – Torreich verlief das letzte Saisonspiel, das die Gastgeberinnen ohne ihren Trainer Maximilian Libal über die Bühne bringen musste. Florian Daffner vertrat den Cheftrainer. Stefanie Irger brachte die RW-Frauen zunächst in Führung. Ein unglückliches Eigentor bescherte Gilching den Ausgleich. Nach dem Tor von Gilchings Sophia Ludwig lief Überacker gar einem Rückstand hinterher, den aber Lisa-Marie Eibl kurz nach der Pause egalisieren konnte. In der letzten Viertelstunde zog dann Gilching mit zwei Toren von Nicole Asam und Jessica Bremora auf 4:2 davon. Mehr als eine Verkürzung auf 3:4 durch Sunniva Schiller war nicht drin an diesem heißen Samstagnachmittag.