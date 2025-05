Meister TV Jebenhausen: "Die Freude über den Titelgewinn war riesig"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TV Jebenhausen hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Frauen-Landesliga, Staffel 1, gesichert. Mit 16 Siegen aus 21 Spielen und einem Torverhältnis von 76:26 krönt sich die Mannschaft zum Titelträger. Spielleiter Wolfgang Woitke spricht über die Meisterfeier, den gelungenen Umbruch und das Ziel für die kommende Saison.

"Die Freude über den Titelgewinn war riesig", berichtet Wolfgang Woitke. "Nach der Wimpelübergabe sind wir gemeinsam mit einem Reisebus zu unserer Sportanlage gefahren und haben die Meisterschaft ordentlich gefeiert." Noch größer war die Freude, weil gleich drei Teams des Vereins Meister wurden: Neben der Frauenmannschaft sicherten sich auch die Herren und die A-Jugend den Titel. "Das feiern wir alle zusammen gemeinsam noch in Jebenhausen."

Ziel: Oben mitspielen – Ergebnis: Platz ganz oben

Ursprünglich hatte der Verein keine festen Aufstiegsambitionen: "Wir wollten oben mitspielen, aber rechnen konnten wir nicht damit," so Woitke. In einer Liga mit starker Konkurrenz habe sich der TV Jebenhausen mit einer konstant starken Vorrunde und einem funktionierenden Gefüge an die Spitze gespielt.