Meister TV Derendingen: "Die Mannschaft hat einen tollen Charakter"

Der TV Derendingen hat sich in der Kreisliga A3 Alb den Meistertitel gesichert und steigt nach drei Jahren zurück in die Bezirksliga auf. Trainer Andreas Felger blickt auf die entscheidenden Faktoren der starken Saison zurück und gibt einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.

Ausgelassene Feier in Derendingen und Tübingen

„Vielen Dank!“, sagt Trainer Andreas Felger zur Gratulation. Natürlich wurde der Titelgewinn gebührend gefeiert: „Wir haben nach dem Spiel direkt angefangen, sind dann nach Derendingen und haben auf dem Sportgelände weitergefeiert und sind anschließend noch in die Stadt nach Tübingen zum Feiern gegangen.“ Nach einer so erfolgreichen Saison war die Freude bei Spielern und Fans riesig.

Ziel: Bestätigung und Steigerung

Die Mannschaft hatte sich nach dem zweiten Platz in der vergangenen Saison viel vorgenommen. „Nachdem wir letztes Jahr Zweiter geworden sind, wollten wir das Ergebnis natürlich bestätigen bzw. uns verbessern“, so Felger. Zur Winterpause sah es noch nicht zwingend nach dem Titel aus, doch mit einer beeindruckenden Serie in der Rückrunde rückte das Ziel immer näher. „In den letzten Wochen war das Ziel dann schon die Meisterschaft.“

Mentale Stärke und Konstanz als Erfolgsfaktoren

Aus Sicht des Trainers war die mentale Komponente entscheidend. „Wir haben es geschafft, unser Potenzial abzurufen und waren mental extrem stabil und fokussiert“, erklärt Felger. Der Lohn: Seit Oktober hat die Mannschaft kein Pflichtspiel mehr verloren – eine beeindruckende Serie in einer ausgeglichenen Liga.

Breite und Qualität im Kader

Auch sportlich konnte Derendingen in vielen Bereichen überzeugen. „Die Mannschaft hat einen tollen Charakter, wir haben einen breiten Kader, der auch auf vielen Schlüsselpositionen qualitativ sehr gut bestückt ist“, sagt Felger. Besonders bei Standardsituationen sei das Team stets gefährlich gewesen und habe viele wichtige Treffer erzielt.

Doppelmeisterschaft wird in Prag gefeiert

Zur Belohnung geht es für die Spieler auf große Fahrt: „Wir fahren nach Prag und feiern dort die Doppelmeisterschaft mit unserer Zweiten.“ Die gemeinsame Abschlussfahrt unterstreicht den starken Zusammenhalt im gesamten Verein.

Aufstieg wird selbstverständlich wahrgenommen

Nach drei Jahren Abstinenz kehrt der TV Derendingen in die Bezirksliga zurück. „Ja, wir freuen uns, nach drei Jahren zurück in der Bezirksliga zu sein“, so Felger. Die Rückkehr ist der verdiente Lohn für eine kontinuierliche Entwicklung.

Kader bleibt zusammen – punktuelle Verstärkungen

Auch für die kommende Saison setzt der Verein auf Kontinuität. „Abgänge gibt es keine“, berichtet Felger. Allerdings werden einige Spieler aus beruflichen Gründen kürzertreten. Gleichzeitig konnte sich der TV Derendingen bereits gezielt verstärken: Berkay Cetinkaya, Serhat Gürsel und Mohamad Ali Turki (alle SSC Tübingen) werden den Kader erweitern. „In den nächsten Tagen kommen vielleicht noch weitere Namen hinzu.“

Realistisches Ziel für die Bezirksliga

Für die neue Spielzeit gibt Felger ein klares, bodenständiges Ziel aus: „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt.“ Angesichts der starken Entwicklung der Mannschaft und der Qualität im Kader dürfte dieses Ziel absolut erreichbar sein.

Eine Meisterschaft der Reife

Mit 19 Siegen, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen sowie 81:27 Toren setzte sich der TV Derendingen am Ende vor dem SV Neustetten durch. Insbesondere die starke Rückrunde war der Schlüssel zum Titel.

Nach einer reifen und stabilen Saison kehrt der TV Derendingen nun mit viel Selbstvertrauen in die Bezirksliga zurück – bereit, die nächste sportliche Herausforderung entschlossen anzugehen.