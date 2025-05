Meister: TuS Westerholz feiert Aufstieg in die Landesliga

Der TuS Westerholz ist Meister der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West. Bereits einen Spieltag vor Saisonende sicherte sich die Mannschaft von Trainer Patrik Czichos und Co-Trainer Jannis Kontag den Titel und kehrt nach zwei Jahren Bezirksliga in die Landesliga zurück. Die Entscheidung fiel allerdings kampflos: Der ATSV Scharmbeckstotel II trat zum Spiel am 21. Spieltag nicht an.

Trotz des sportlichen Erfolgs war die Stimmung im Trainerteam zunächst gedämpft. „Erleichtert sind wir tatsächlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Eher etwas traurig, dass wir es nicht durch einen Sieg auf dem Platz erreicht und so wirklich zusammen mit ordentlich Toren feiern konnten. “, erklärte Co-Trainer Jannis Kontag.

Die Mannschaft und das Trainerteam sei dennoch stolz auf ihre Leistung: Nach einer deutlichen 1:6-Auftaktniederlage gegen Beckedorf blieb das Team in den folgenden 20 Spielen ungeschlagen. In den letzten sechs Partien kassierte Westerholz nicht ein einziges Gegentor „Es funktioniert in allen Mannschaftsteilen gut. Vorne haben wir unter anderem mit Delia Kollakowski eine extrem abschlussstarke Stürmerin, hinten eine eingespielte Defensive“, so Kontag weiter.