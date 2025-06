Meister TUS Haste steigt in die Kreisliga auf

Es geht wieder aufwärts beim Traditionsverein TUS Haste. Nach dem zwischenzeitlich in Angriff genommenen Aus- und Umbau sowie der Instandsetzung weiter Teile der Sportanlage ist die erste Mannschaft zwei Jahre nach dem Abstieg als Meister wieder in die Kreisliga aufgestiegen.

Der Traditionsverein spielte Ende der 1960er Jahre noch eine Spielzeit mit dem VFL Osnabrück gemeinsam in der Regionaliga Nord. Bis 1974 war der Club Stammgast in der damaligen Landesliga. Bis 2018 - mit kurzen Unterbrechungen - spielte TUS Haste in der Bezirksliga und bis 2023 in der Kreisliga. Danach folgte der absolute Tiefpunkt mit dem Abstieg in die 1. Kreisklasse. Zwei Jahre später konnte dieser "Unfall" nun mit dem Aufstieg zurück in Kreisliga behoben werden.

Fupa gratuliert der Mannschaft und dem Verein zur Meisterschaft und wünscht viel Erfolg in der kommenden Spielzeit.