Meister Türkspor Neckarsulm: "Das ist der Wahnsinn"

Spf. S.-Hall

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Türkspor Neckarsulm hat sich bereits vor dem letzten Spieltag den Titel in der Verbandsliga Württemberg gesichert – und das mit einer Bilanz, die historisch ist. Spielertrainer Julian Grupp spricht über Aufstiegspartys, Rekordwerte und große Entwicklungsschritte.

Erst der Platz, dann das Klubheim, dann Malle

Die Meisterfeierlichkeiten bei Türkspor Neckarsulm begannen klassisch: erst auf dem Sportplatz in Dorfmerkingen, später ging es weiter im Klubheim in Obereisesheim. Und für einen Teil der Mannschaft setzten sich die Festtage sogar unter Palmen fort: „Einige der Jungs sind am Sonntagmorgen direkt nach Mallorca geflogen – dort gehen die Feierlichkeiten aktuell weiter“, berichtet Spielertrainer Julian Grupp mit einem Schmunzeln.