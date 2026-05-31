Meister Türkgücü Ulm verliert, heißes Duell um den 2. Platz

– Foto: Alexander Sättele

In der Bezirksliga Donau/Iller brachte der heutige 29. und vorletzte Spieltag weitreichende Entscheidungen und pure Emotionen auf die Plätze. Während der SC Türkgücü Ulm bereits im Vorfeld als Meister feststand, spitzt sich der Kampf um den zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, dramatisch zu.

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Der SV Jungingen feierte einen emotionalen und überaus deutlichen Heimerfolg gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen. Max Krivan eröffnete in der 34. Minute den Torreigen zum 1:0 und legte in der 49. Minute mit dem 2:0 nach. Tim Bärtele erhöhte in der 54. Minute auf 3:0, ehe Daniel Weber in der 58. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 für die Gäste markierte. Davon unbeeindruckt schraubte Alexander Cvijanovic das Ergebnis in der 69. Minute auf 4:1 hoch. Philipp Wind erzielte in der 73. Minute das 5:1, bevor erneut Alexander Cvijanovic in der 83. Minute mit dem 6:1 den Schlusspunkt setzte.

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Für den FC Burlafingen gab es im Heimspiel gegen den SV Eggingen nichts zu holen. Marco Brumeisl brachte die Gäste in der 12. Minute mit 0:1 in Führung, und nur wenig später, in der 16. Minute, erhöhte Tim Hehnle auf 0:2. Weitere Treffer fielen in dieser Begegnung nicht. Während der FC Burlafingen bereits vor der Partie als Absteiger feststand und das Schlusslicht der Tabelle bildet, belegt Eggingen mit diesen drei Punkten den fünften Tabellenplatz. ---

Ein torreiches Spektakel bekamen die Zuschauer in der Partie zwischen der TSG Ehingen und dem SV Westerheim geboten. Thorsten Rieck erzielte in der 16. Minute das 0:1 für die Gäste. Chuck Frank baute die Führung mit einem Doppelschlag in der 21. Minute zum 0:2 und in der 30. Minute zum 0:3 weiter aus. Lukas Mohn traf in der 33. Minute zum 0:4. Nach dem Seitenwechsel markierte Nikolaj Adlwarth in der 51. Minute das 1:5, zuvor hatte Hannes Walter in der 49. Minute das 0:5 erzielt. Erneut Nikolaj Adlwarth verkürzte in der 60. Minute auf 2:5, ehe Hannes Walter in der 88. Minute den 2:6-Endstand herstellte. ---

Der bereits feststehende Meister SC Türkgücü Ulm musste eine überraschende Heimniederlage gegen SW Donau hinnehmen. Miguel Angelo Malheiro Araujo brachte den Favoriten in der 4. Minute mit 1:0 in Führung, und Sefa Köroglu erhöhte in der 10. Minute schnell auf 2:0. Die Gäste zeigten jedoch enorme Moral: Florian Stiehle verkürzte in der 34. Minute auf 2:1, und Florian Schneider gelang in der 45. Minute der 2:2-Ausgleich. Im zweiten Durchgang war es erneut Florian Stiehle, der in der 78. Minute das Tor zum viel umjubelten 2:3-Endstand für SW Donau erzielte. ---

In einer hochemotionalen und packenden Begegnung bezwang der FC Hüttisheim die SGM Senden-Ay. Giuliano Foddis traf in der 2. Minute zum 0:1, direkt im Gegenzug in der 3. Minute erzielte Robin Bosilj das 1:1. Derselbe Spieler erhöhte in der 37. Minute auf 2:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) glich Rangin Madir Rasho zum 2:2 aus. Nach der Pause war es erneut Robin Bosilj, der in der 55. Minute das 3:2 markierte, und David Janusz baute die Führung in der 60. Minute auf 4:2 aus. Der Anschlusstreffer von Leart Qenaj in der 68. Minute zum 4:3 änderte nichts mehr am Sieg des Tabellensechsten. Die SGM Senden-Ay stand bereits vor dem Spiel als Absteiger fest. ---

Der TSV Langenau und der TSV Blaustein trennten sich in einer wechselhaften Partie unentschieden. Florian Ufschlag brachte Langenau mit zwei Treffern in der 12. Minute (1:0) und in der 20. Minute (2:0) in Front. Kurz vor der Pause verkürzte Özgür Sahin in der 43. Minute auf 2:1. Im zweiten Durchgang stellte Paul Lutteri in der 60. Minute den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Doch Blaustein bewies Kampfgeist: Berke Budak traf in der 66. Minute zum 3:2, und nur zwei Minuten später, in der 68. Minute, erzielte Leon Agaj den Treffer zum 3:3-Endstand. ---

Im Kampf um den Relegationsplatz feierte die SGM Aufheim Holzschwang einen eminent wichtigen Auswärtssieg beim FV Asch-Sonderbuch. In einer intensiven und defensiv geprägten Partie fiel lediglich ein Tor: Daniel Lehner erlöste die Gäste in der 42. Minute mit seinem Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Der Tabellenzweite SG Öpfingen zeigte beim SV Offenhausen eine eindrucksvolle Leistung und verteidigte seinen Aufstiegsrelegationsplatz erfolgreich. Zwar brachte Konstantin Haimerl die Hausherren in der 17. Minute mit 1:0 in Führung, doch danach spielten nur noch die Gäste. Robin Stoß glich in der 28. Minute zum 1:1 aus, und Andre Braig drehte das Spiel in der 36. Minute zum 1:2. Erneut Robin Stoß erhöhte noch vor der Pause in der 38. Minute auf 1:3 und legte in der 51. Minute mit dem 1:4 nach. Jonas Herde schraubte das Ergebnis in der 54. Minute auf 1:5, ehe Luan Wöckel in der 66. Minute den 1:6-Endstand markierte.

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