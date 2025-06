Meister TSVgg Plattenhardt: "Erste Hälfte der Feier liegt hinter uns"

– Foto: TSVgg Plattenhardt

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die TSVgg Plattenhardt steht schon als Meister der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen fest. Mit 111 Toren und 24 Siegen aus 33 Partien dominiert das Team die Saison und wird in der kommenden Spielzeit in der Landesliga antreten. Trainer Slobodan Markovic zieht Bilanz – und blickt voller Optimismus auf das, was kommt. Die große Party kommt erst noch

Die große Titelfeier steht zwar noch aus, aber der Jubel über die vorzeitige Meisterschaft war bereits jetzt riesig. Slobodan Markovic, Trainer der TSVgg Plattenhardt, beschreibt die ersten Emotionen nach dem gesicherten Titel als überwältigend: „Die erste Hälfte der Feier liegt hinter uns, aber am 7. Juni feiern wir unseren Titel richtig.“ Bis dahin genießt die Mannschaft mit ihren Fans das Erreichte – verdient nach einer überragenden Spielzeit mit 24 Siegen, nur vier Niederlagen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 111:34.

Ein Ziel, das Hoffnung hieß

Markovic hatte vor der Saison insgeheim mit dem Titel geliebäugelt, wie er offen einräumt. „Ehrlich gesagt, habe ich wirklich gehofft, dass wir Meister werden, und wir haben hart für diese Hoffnung gearbeitet.“ Die Entwicklung der Mannschaft über die Saison hinweg war das Ergebnis konsequenter Arbeit und wachsendem Selbstvertrauen. Zwar war die Erwartung zunächst nicht auf Platz eins gerichtet, doch die Spieler steigerten sich von Woche zu Woche – und belohnten sich am Ende selbst. Eine Saison mit Fundament

Für Markovic liegt der Schlüssel zum Erfolg vor allem in der Saisonvorbereitung. Sie habe den Grundstein für ein eingespieltes Team gelegt, das über die gesamte Spielzeit hinweg konstant und strukturiert auftrat. Die klare Trainingsarbeit und die Ausrichtung auf ein taktisches Gerüst zahlten sich aus – sowohl in den dominanten Auftritten als auch in schwierigen Phasen, in denen die Mannschaft mit Geschlossenheit antwortete.