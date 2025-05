Meister TSV Weilheim/Teck: "Der Verein gehört nicht in die Kreisliga"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Feiern in Etappen – mit Nachschlag

Der TSV Weilheim/Teck hat zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der Kreisliga A2 Neckar/Fils perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Salvatore De Rosa setzt sich nach einer dominanten Rückrunde die Krone auf und kehrt in die Bezirksliga zurück. Der Aufstieg war das klare Ziel – und wurde konsequent verfolgt.

„Wir haben gut gefeiert und waren mit der gesamten Mannschaft noch lange unterwegs“, erzählt Trainer Salvatore De Rosa nach dem entscheidenden Spiel. Ganz vorbei ist es mit den Feierlichkeiten aber noch nicht: „Bei der offiziellen Saisonabschlussfeier am kommenden Sonntag werden wir mit Sicherheit nochmal nachlegen.“

Schon vor dem ersten Spieltag war das Ziel klar formuliert: „Nach dem Umbruch letzte Saison war der Aufstieg Pflicht“, so De Rosa. „Der Verein mit seiner Infrastruktur gehört nicht in die Kreisliga.“ Die Mannschaft ließ den Worten Taten folgen – mit 97 Toren in 28 Spielen und nur drei Niederlagen.

Der Weg zum Titel – Qualität, Wille, Planung

Dass es am Ende so souverän werden würde, sei auch das Ergebnis harter Arbeit und gezielter Kaderplanung gewesen. „Die Vorschusslorbeeren aus der Vorsaison und die hohe Trainingsbereitschaft nach der Winterpause haben den Grundstein gelegt“, erklärt De Rosa. Die Mannschaft zeigte sich in der Rückrunde stabil und dominant.

Spielstärke trifft Dynamik – und viele Tore

Der TSV Weilheim/Teck überzeugte durch eine Kombination aus spielerischer Klasse und Fitness. „Wir haben eine fitte und dynamische Mannschaft, die gerne spielerische Lösungen sucht – und die Jungs wissen auch, wo das Tor steht“, so De Rosa mit Blick auf die beeindruckende Offensivbilanz von 97 Treffern.

Abschlussfahrt? Malle steht im Raum

Für eine ordentliche Feier ist ebenfalls gesorgt. „Ich meine, es stand mal ein kurzer Trip nach Mallorca im Raum“, verrät De Rosa, überlässt die Planungen aber der Mannschaft: „Das überlassen wir den alten Hasen.“

Bezirksliga: Rückkehr mit klarer Ambition

Das Aufstiegsrecht wird selbstverständlich wahrgenommen: „Wir wären schön blöd, wenn wir das ablehnen würden.“ Nach zwei Jahren Abstinenz will sich der TSV Weilheim/Teck nun wieder in der Bezirksliga etablieren.

Kader bleibt stabil – mit gezielten Verstärkungen

Bei den Kaderplanungen ist der TSV bereits weit. Sechs externe Neuzugänge stehen fest: Mike Tausch und Chris Bauer (beide TSV Oberensingen), Felix Ruess und Robin Beck (beide TSV Wendlingen), Gabriele Giaccobe (TSV Ötlingen) sowie Lukas Voss (TSG Salach) verstärken den Meister.

Abgänge gibt es ebenfalls: Michele Latte wechselt zum AC Catania, Tufan Inci und Davor Messerschmidt beenden ihre Karriere, Johannes Hartig verlässt den Verein (Ziel unbekannt).

Saison 2025/26: Klassenerhalt – aber nicht verstecken

Für die kommende Spielzeit hat der TSV ein klares Ziel: „Wir wollen in der Bezirksliga wieder Fuß fassen“, betont De Rosa. „Klassenerhalt ist das primäre Ziel – aber wir werden uns als Aufsteiger nicht verstecken.“ Wie weit es geht, werde sich erst mit dem Saisonstart zeigen.