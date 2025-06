Meister TSV Schornbach II: "Feierlichkeiten kamen nicht zu kurz"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Feiern mit Familie, Freunden und Fans „Die Feierlichkeiten kamen definitiv nicht zu kurz“, berichtet Trainer Kevin Lednig. Direkt nach dem entscheidenden Spiel wurde gemeinsam mit Fans, Freunden und Familien ausgelassen gefeiert – auf dem Platz, in der Kabine und natürlich noch lange danach. Der Lohn für eine Saison, in der der TSV Schornbach II fast alles richtig gemacht hat.

Der TSV Schornbach II hat sich vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall gesichert. Trainer Kevin Lednig spricht über Teamgeist, Düsseldorf-Pläne und die kommenden Herausforderungen in der Kreisliga A.

Endlich geschafft nach vielen Anläufen

„Wir haben in den letzten Jahren immer oben mitgespielt und standen auch schon mehrfach in der Relegation – leider jedes Mal mit bitterem Ausgang“, erklärt Lednig. In diesem Jahr war die Zielsetzung deshalb klar: kein Relegationsdrama, sondern der direkte Aufstieg. Das Potenzial war vorhanden, und diesmal konnte es konstant abgerufen werden.

Teamgeist als Schlüssel zum Titel

Was letztlich den Unterschied ausmachte? „Ganz klar unser Teamgeist“, sagt Lednig. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, der unbedingte Wille jedes Einzelnen und der Zusammenhalt auch in schwierigen Phasen – das waren die Säulen des Erfolgs.