Meister TSV Pfedelbach: "Wir haben viele Extra-Einheiten absolviert"

Der TSV Pfedelbach ist Meister in der Frauen-Bezirksliga 2 Rems/Murr/Hall – und das bereits vor dem letzten Spieltag. Mit einer beeindruckenden Defensivleistung und konstant hoher Trainingsbeteiligung krönte sich die Mannschaft um Trainer Moritz Maier verdient zum Meister. Nun steht der Aufstieg bevor, den das Team nach der Relegationsenttäuschung im Vorjahr umso mehr genießt.

Die Erleichterung und Freude nach dem entscheidenden Spiel waren riesig – entsprechend fiel auch die Feier aus. „Ja, die Freude ist groß und die Meisterschaft wurde gebührend bis in die Morgenstunden gefeiert!“, berichtet Trainer Moritz Maier. Der letzte Spieltag wird in Pfedelbach nun ganz im Zeichen des Genusses und der Anerkennung stehen.

Nach der Herbstmeisterschaft in der Hinrunde reifte bei Maier die Überzeugung, dass der große Wurf gelingen könne. „Wir haben in der Wintervorbereitung sehr stark gearbeitet und viele Extra-Einheiten absolviert – das zahlt sich nun aus.“ Auch wenn ein Titel nicht garantiert ist, war der Weg für ihn klar gezeichnet.

Defensive als stabiles Fundament

Der Schlüssel zum Erfolg lag für Maier vor allem in der kompakten Abwehrleistung. „Unsere Defensivabteilung um unsere Torfrau Evelina war von Anfang an die Konstante.“ Nur fünf Gegentore in 14 Partien sprechen eine deutliche Sprache – das Abwehrbollwerk bildete das Rückgrat eines Teams, das immer darauf vertrauen konnte, auch knappe Spiele zu ziehen.

Starker Zusammenhalt als Triebfeder

Ein weiterer Erfolgsfaktor: die mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir waren zwischen 16 und 22 Spielerinnen in jeder Trainingseinheit – jede wollte und konnte uns weiterbringen.“ Dieser Konkurrenzkampf auf hohem Niveau machte sich auf dem Platz bemerkbar.

Abschlussfahrt ist geplant – Details bleiben geheim

Eine Abschlussfahrt ist fest eingeplant – wohin es genau geht, wird allerdings nicht verraten. „Unser Orga-Team hat alles geplant, aber die Details sind eine Überraschung“, lacht Maier.

Aufstieg als klares Ziel

Nach dem Scheitern in der Relegation im Vorjahr war das Ziel für die Mannschaft klar: „Der Aufstieg sollte her – und wir nehmen ihn jetzt natürlich auch an“, betont Maier. Das Saisonziel wurde somit vollumfänglich erfüllt.

Kader bleibt nahezu unverändert

In der kommenden Saison in der Regionenliga kann Pfedelbach auf ein eingespieltes Team bauen. „Es wird wenig Veränderungen geben, Mannschaft und Trainerteam bleiben unverändert.“ Dennoch sind neue Gesichter willkommen – wer sich dem ambitionierten Projekt anschließen möchte, kann sich gerne melden.

Künftige Ziele definiert das Team

Ein Ausblick auf die neue Spielzeit ist ebenfalls schon angedacht. „Das Ziel wird, wie auch letzte Saison, von der Mannschaft selbst definiert.“ Jetzt allerdings will man sich noch den verdienten Moment nehmen – mit dem letzten Spiel, dem Saisonabschluss und einer ausgiebigen Feier.