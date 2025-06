Meister TSV Nellmersbach: "Da wird für jeden Meter gekämpft"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Nellmersbach ist Meister der Frauen-Regionenliga, Staffel 2. Das ist der dritte Titel in Serie - Kreisliga, Bezirksliga und nun Regionenliga. Trainer Jannik Mack blickt auf eine starke Saison zurück, spricht über Teamgeist, taktische Disziplin und formuliert ein klares Ziel für die kommende Spielzeit in der Landesliga.

Die Freude über den dritten Meistertitel in Serie war beim TSV Nellmersbach grenzenlos. „Ja, haben wir – und das bis lange in die Nacht“, berichtet Trainer Jannik Mack lachend über die Feierlichkeiten. Es sei nur angemessen gewesen, diesen Erfolg ausgiebig zu feiern. Nach einer intensiven Saison, in der das Team sich erneut durchsetzen konnte, war der Titelgewinn der Lohn für monatelange harte Arbeit. Dass ein solcher Erfolg gebührend gefeiert werden muss, daran bestand im Lager der Nellmersbacherinnen kein Zweifel.

Zwar wollte man zu Saisonbeginn in der Tabelle oben mitspielen, doch ein Titel war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest eingeplant. Erst mit dem Erreichen der Herbstmeisterschaft nahm die Idee konkretere Formen an. „Wir wollten auf jeden Fall oben mitspielen und mal schauen, wie weit es geht“, so Mack. Als das Team dann zur Winterpause an der Spitze lag, wurde die Richtung klar: „Wir wollten das Ganze bis zum Saisonende durchziehen und den Titelgewinn einfahren.“ Gesagt, getan – mit 19 Siegen aus 22 Spielen ließ Nellmersbach alle Verfolger hinter sich.

Teamgeist als tragende Säule

Was den Unterschied in dieser Saison ausmachte, war für Mack vor allem die Trainingsbeteiligung und das gemeinsame Verständnis auf und neben dem Platz. „Wir haben eine überragende Trainingsbeteiligung und alle ziehen an einem Strang“, betont er. Dieser Teamgeist sei auf dem Feld spürbar gewesen. „Da wird für jeden Meter gekämpft und jeder für jeden“ – eine Mentalität, die in entscheidenden Spielen den Ausschlag gab und den TSV auch durch schwierige Phasen getragen hat.

Taktische Disziplin trifft auf Technik

Der Trainer lobt vor allem auch die Spielanlage seines Teams. Die Mannschaft zeichnete sich durch eine positive Grundstimmung, ein gutes Miteinander und ein klares taktisches Verständnis aus. „Zusätzlich sind die Mädels taktisch sehr diszipliniert und technisch wirklich stark“, hebt Mack hervor. Diese Mischung machte den TSV Nellmersbach zu einer schwer zu bespielenden Mannschaft – und zu einem würdigen Meister mit 81 Toren und der besten Offensive der Liga.

Abschlussfahrt noch in Planung

Eine konkrete Abschlussfahrt ist aktuell noch nicht festgelegt. „Befindet sich noch in Planung“, sagt Mack. Fest steht aber: Nach drei Meisterschaften in Serie und dem erneuten Aufstieg wird es auch abseits des Platzes einen würdigen Abschluss dieser besonderen Saison geben.

Aufstieg ist beschlossen

Die sportliche Konsequenz der Saison ist klar: „Wir werden auf jeden Fall das Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns auf die kommende Saison“, bestätigt der Trainer. Nach Jahren auf hohem Niveau folgt nun der nächste Schritt – mit Vorfreude, aber auch mit dem nötigen Respekt vor dem, was kommt.

Kader im Wandel

Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bereits. Der Kader wird sich verändern, wie Mack berichtet: „Wir haben ein paar Spielerinnen, die ihre Schuhe an den Nagel hängen oder pausieren.“ Gleichzeitig stehen bereits erste Neuzugänge fest, um die Qualität des Teams auch in der höheren Liga zu sichern. Namen nennt Mack noch nicht, doch die Weichen für die Landesliga-Saison 2025/2026 sind gestellt.

Klassenerhalt als erstes Ziel

Für die kommende Saison formuliert Mack ein klares Ziel: „Wir sind wieder in einer komplett neuen Liga und möchten natürlich erstmal den Klassenerhalt anpeilen – das ist das oberste Ziel.“ Der TSV Nellmersbach will seine Erfolgsgeschichte fortschreiben, aber realistisch bleiben. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhalt, der Freude am Spiel – und dem nächsten Kapitel auf höherem Niveau.