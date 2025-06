Meister TSV Münchingen: "Das ist der perfekte Abschluss"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Feiern bis in die Morgenstunden Die Erleichterung und die Freude beim TSV Münchingen waren nach dem feststehenden Titelgewinn riesig – entsprechend intensiv fiel die Meisterfeier aus. „Die Feierlichkeiten gingen tatsächlich sehr lange“, berichtet Trainer Sahin Üste mit einem Lächeln. Nach einer intensiven Saison war es für Mannschaft und Verein ein mehr als verdienter Abschluss – auch als emotionaler Auftakt für die nächste Herausforderung in der Bezirksliga.

Der TSV Münchingen hat sich vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga A2 Enz/Murr gesichert. Mit überragenden 22 Siegen aus 25 Spielen und einem Torverhältnis von 103:26 feiert der Traditionsverein im 100. Jahr seines Bestehens den Aufstieg in die Bezirksliga – ein historisches Erfolgskapitel.

Kaderbreite und Balance als Erfolgsfaktoren Was war der Schlüssel zum Titel? Für Üste ganz klar die Qualität und Breite des Kaders. Verletzungen konnten problemlos kompensiert werden. Zudem sorgte die Mischung aus Routiniers und jungen Talenten für Stabilität und Frische gleichermaßen. In Kombination mit einem klaren Plan und hoher Intensität ergab sich eine Spielzeit, die kaum Schwächen offenbarte.

Ziel Meisterschaft: Plan erfüllt, Traum verwirklicht Für den TSV Münchingen war der Titel kein Zufallsprodukt. „Unser klares Saisonziel war von Anfang an die Meisterschaft“, sagt Üste. Der Verein habe frühzeitig an diesen Plan geglaubt – nicht zuletzt, weil das 100-jährige Vereinsjubiläum für alle Beteiligten eine Herzensangelegenheit darstellte. „Dass wir das jetzt auch umgesetzt haben, macht uns sehr stolz.“

Topfit, laufstark – und vereint im Ziel

„Wir sind läuferisch und physisch extrem stark – die Jungs sind topfit“, lobt der Trainer. Auch nach 47 absolvierten Partien – inklusive Testspielen – präsentierte sich das Team konstant auf hohem Niveau. Neben der spielerischen Qualität sei es jedoch vor allem der Teamgeist gewesen, der Münchingen so stark gemacht habe. „Alle haben sich dem Ziel untergeordnet. Niemand hat sich über das Team gestellt.“

Abschlussfahrt nach Ibiza – und das völlig verdient

Nach so einer Saison darf gefeiert werden. Der TSV Münchingen wird geschlossen nach Ibiza fliegen, um sich für eine herausragende Spielzeit selbst zu belohnen. „Das ist der perfekte Abschluss“, findet Üste – mit Blick auf die außergewöhnliche Leistung seines Teams absolut nachvollziehbar.

Der Aufstieg war nie eine Frage

Für Trainer Üste ist der Aufstieg in die Bezirksliga nicht nur verdient, sondern war immer fest eingeplant. „Ich bin damals nach Münchingen gekommen, weil ich an die Aufstiegsambitionen geglaubt habe – das war mein Antrieb“, sagt er. Jetzt will das Team auch in der Bezirksliga bestehen.

Kaderplanung läuft – Kontinuität im Fokus

Was die kommende Saison betrifft, befindet sich der Verein aktuell in der finalen Phase der Kaderplanung. Offiziell sei noch nichts zu vermelden, da sich bis zum 30. Juni noch einiges bewegen könne. „Wir wollen den Großteil des Teams zusammenhalten“, so Üste. Einzelne Veränderungen werde es geben, aber die Basis soll bestehen bleiben.

Blick nach vorn: Bezirksliga als neue Bühne

Und wie geht es 2025/2026 weiter? Der TSV Münchingen will sich in der neuen Liga etablieren. „Mit unserer Mentalität und dem Teamgeist bin ich sehr zuversichtlich“, sagt Üste. Die ersten Wochen sollen genutzt werden, um sich an das Niveau zu gewöhnen – doch das Ziel ist klar: konkurrenzfähig sein und sich schnell in der Bezirksliga behaupten.