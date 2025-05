Meister TSV Havelse bezwingt zum Abschluss den VfB Oldenburg

Vor 4300 Zuschauern geriet der Saisonabschluss für den VfB Lübeck zu einem Debakel. Bereits in der 10. Minute brachte Jannic Ehlers die Gäste aus Bremen in Führung. Davis Asante erhöhte in der 25. Minute auf 0:2 – Werder dominierte das Spielgeschehen nach Belieben. Nach dem Anschlusstreffer durch Manuel Farrona-Pulido (55.) keimte kurz Hoffnung beim VfB auf. Doch nur drei Minuten später stellte Abdenego Nankishi den alten Abstand wieder her. Ricardo-Felipe Schwarz (64.), Leon Opitz (68.) und Cimo Röcker (88.) erhöhten zum 6:1-Endstand. ---

In Norderstedt sahen die Zuschauer ein völlig verrücktes Spiel. Nick Selutin brachte die Gastgeber in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Sandro Heskamp traf per Foulelfmeter zum 1:1 (41.), ehe Nico Thoben einen Doppelpack schnürte und Lohne plötzlich mit 3:1 führte. Doch Norderstedt konterte: Lukas Felix Krüger verkürzte auf 2:3, ehe Andre Wallenborn den 3:3-Ausgleich erzielte. ---

Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, doch Emden drehte in der Schlussphase auf. Marten Schmidt brachte die Gäste in der 86. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Pascal Steinwender auf 2:0 und sorgte für den umjubelten Schlusspunkt. ---

In Flensburg entwickelte sich eine torreiche Partie, in der die Gäste früh die Weichen stellten. Paskal Meyer (6.) und Louis Köster (13.) trafen zur schnellen 2:0-Führung für Kiel. Nach dem Seitenwechsel legte Nick Breitenbücher mit einem Doppelpack (68., 73.) zum 4:0 nach. Erst in der Schlussphase konnten die Hausherren durch René Guder (77.) und Juri Schlingmann (83.) Ergebniskosmetik betreiben. ---

Vor 6631 Zuschauern zeigte Phönix Lübeck eine beeindruckende Vorstellung. Tony Rudy Lesueur traf in der 20. Minute zur Führung. Jonathan Stöver baute diese kurz vor der Pause aus (41.). Linus Henry Kurtz setzte in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt zum 0:3-Endstand. ---

Tore fielen beim Duell nicht. Beide Teams neutralisierten sich weitestgehend, konnten dabei ihre Torchancen nicht nutzen. ---

Vor 1001 Zuschauern in Drochtersen zeigte der Gastgeber eine starke Vorstellung und beendete die Saison mit einem Heimsieg. Zwar brachte Maurice Boakye die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), doch nach dem Seitenwechsel drehte Drochtersen auf. Dennis Rosin glich in der 55. Minute aus, bevor Haris Hyseni mit dem 2:1 in der 67. Minute die Wende perfekt machte. Maximilian Geißen sorgte in der 75. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung. ---