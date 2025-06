Meister TSV Gomaringen: "Insgeheim habe ich schon damit gerechnet"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Gomaringen hat sich in der Frauen-Bezirksliga Alb die Meisterschaft gesichert und steigt damit in die Regionenliga auf. Trainer Wolfgang Stahl blickt auf eine rundum gelungene Saison zurück, in der eine stabile Defensive und Ausgeglichenheit im Kader den Unterschied machten.

Auch wenn offiziell Platz 1 oder 2 als Saisonziel ausgegeben war, hatte Stahl den Titel durchaus im Visier: „Insgeheim habe ich schon damit gerechnet.“ Mit zwölf Siegen, nur einem Unentschieden und einer Niederlage stellte der TSV Gomaringen die konstanteste Mannschaft der Liga.

Erfahrung und Teambalance als Schlüssel

Die Basis für den Erfolg lag laut Stahl in der Ausgeglichenheit und Erfahrung der Mannschaft: „Wir haben ein ziemlich ausgeglichenes Team mit einer großen Erfahrung.“ In der entscheidenden Saisonphase zahlte sich genau das aus.

Starke Defensive und flexibel aufgestellter Kader

Sportlich überzeugte Gomaringen vor allem durch ein sicheres Defensivverhalten und schnelles Umschaltspiel. „Wir haben eine sichere Abwehr, ein spielerisch starkes Mittelfeld und einen schnellen Sturm“, beschreibt Stahl die Struktur der Mannschaft. Besonders wichtig: „Das Ganze ist auf mehrere Schultern verteilt, sodass ein Spielerinnenausfall nicht ganz so gravierend ist.“

Abschlussfahrt noch offen

Eine große Abschlussfahrt steht noch nicht final fest. „Im Moment ist noch nichts geplant, da sich viele im Urlaub befinden“, erklärt der Trainer.

Regionsliga als nächste Herausforderung

Das Aufstiegsrecht wird selbstverständlich wahrgenommen. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen“, stellt Stahl klar. In der höheren Spielklasse möchte sich der TSV Gomaringen nun beweisen.

Gezielte Kaderanpassungen

Die Kaderplanungen laufen bereits. „Wir haben zwei Spielerinnen, die ihre Karriere beenden, und eine Spielerin, die zum Studium nach Hamburg geht“, so Stahl. Auf der Zugangsseite kehrt eine Spielerin nach einjährigem Auslandsaufenthalt zurück, eine weitere rückt aus der Jugend hoch. „Die restlichen Spielerinnen und das komplette Trainerteam bleiben an Bord.“ Eine zusätzliche Torhüterin wäre noch wünschenswert: „Eine weitere Torspielerin würde noch gut in unser Team passen.“

Klassenerhalt als realistisches Ziel

Für die kommende Saison gibt Stahl ein klares, realistisches Ziel aus: „Nichtabstieg.“ Wenn das Team ohne Verletzungen auskommt, sei dieses Ziel gut erreichbar. „Sollten wir von Verletzungen verschont bleiben, denke ich, dass dies realistisch ist.“

Konstante Saison als Basis für die Zukunft

Mit zwölf Siegen und einem starken Torverhältnis von 47:18 setzte sich der TSV Gomaringen an die Spitze der Bezirksliga Alb. In der neuen Saison in der Regionenliga will die Mannschaft diesen Schwung mitnehmen und sich langfristig in der höheren Liga etablieren. Das Grundgerüst dafür steht – und die Vorfreude auf die neue Herausforderung ist groß.