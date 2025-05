Meister TSV Gerabronn: "Wir haben eine super Truppe"

Der TSV Gerabronn hat die Meisterschaft in der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall bereits zwei Spieltage vor Saisonende perfekt gemacht – und das mit einer beeindruckenden Bilanz ohne Niederlage. Spielertrainer Tobias Pelzer spricht über die Erfolgsfaktoren, eine geplante Abschlussfahrt nach Prag und ehrgeizige Ziele für die kommende Spielzeit.

Die spontane Feier im Vereinsheim

Als am Sonntag der Titel durch das Ergebnis der Konkurrenz feststand, dauerte es nicht lange, bis sich die Mannschaft um Spielertrainer Tobias Pelzer im Vereinsheim versammelte. "Trotz Sonntag liefen die Zapfhähne auch noch deutlich nach Mitternacht", schildert Pelzer – und es soll nicht die letzte Feier bleiben.

Meisterschaft als logische Konsequenz eines klaren Plans

„Unser Ziel war von Anfang an der Aufstieg“, stellt Pelzer klar. Dass dieser über den direkten Weg als Meister gelingt, ist umso schöner. Die Grundlage dafür war früh gelegt: Nach der souveränen Herbstmeisterschaft baute das Team seine Dominanz weiter aus – mit nun 17 Siegen und einem Remis aus 18 Spielen sowie einem imposanten Torverhältnis von 74:17.

Variabel, fokussiert, eingespielt – das Erfolgsrezept

Für Tobias Pelzer war es ein Zusammenspiel vieler Faktoren: „Wir haben eine super Truppe, sportlich wie menschlich. Die Infrastruktur stimmt, das Staff-Team entlastet – und auf dem Platz herrscht klare Struktur.“ Der TSV Gerabronn habe es geschafft, in jedem Spiel den Fokus zu halten und auch schwierige Phasen zu überstehen.

Stärken auf allen Positionen – und im Kopf

Was den TSV für Gegner besonders unangenehm macht, ist seine Vielseitigkeit: „Wir sind variabel in Positionen und Systemen, können schnell auf Spielsituationen reagieren – und sind in allen Mannschaftsteilen gut besetzt“, erklärt Pelzer. Schwächen seien für Gegner kaum auszumachen.