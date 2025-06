Meister TSV Dagersheim: "Heute kam der Titel tatsächlich überraschend"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

"Unser Ziel war, vor allem nach der letzten Saison, so lange wie möglich ganz oben mitzuspielen – dass es wirklich zum Titel gereicht hat, ist natürlich überragend," so Conforti zur Saisonplanung. Der Lohn ist nun die souveräne Tabellenführung mit 21 Siegen und 6 Remis aus 27 Spielen.

Ja zum Aufstieg

"Natürlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen – die neue Bezirksliga wird wahnsinnig geil." Der TSV Dagersheim stellt sich selbstbewusst der nächsten sportlichen Aufgabe.

Veränderungen im Kader stehen bevor

"Die Kaderplanung läuft natürlich auf Hochtouren, wir haben einige Abgänge, durch die uns Erfahrung wegbricht – auf der anderen Seite holen wir uns eine Mischung aus jungen hungrigen und erfahrenen Spielern dazu." Namen will Fabian Conforti noch keine nennen.

Ziel: Frühzeitig sichern

"Wir wollen in der neuen Liga so schnell als möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das ist unser großes Ziel!" Der TSV Dagersheim will sich in der Bezirksliga behaupten – und bringt dafür eine meisterliche Basis mit.