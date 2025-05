Meister TSV Berghülen: "Erst auf dem Platz, danach in der Kabine"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Feier auf dem Platz, in der Kabine und im Sportheim

Mit 20 Siegen und zwei Unentschieden hat sich der TSV Berghülen vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B2 Donau/Iller gesichert – ohne eine einzige Niederlage. Trainer Jürgen Stucke sieht die Geschlossenheit des Teams und die konstante Leistung als Schlüssel zum Erfolg.

Der Moment des Titelgewinns wurde intensiv ausgekostet. „Ja, wir haben gefeiert. Erst auf dem Platz, danach in der Kabine und im Sportheim“, schilderte Trainer Jürgen Stucke die ausgelassene Stimmung. Die Mannschaft feierte dort, wo sie über die gesamte Saison gewachsen war – mit dem Team, mit dem Verein und mit den Menschen, die sie getragen haben.

Dass die Meisterschaft möglich war, war dem TSV Berghülen früh bewusst. Doch fix planen lässt sich so ein Erfolg nicht. „Unser Ziel war nach der letzten Saison schon, um den Titel mitzuspielen, aber eine Meisterschaft kann man meiner Meinung nach im Voraus nicht planen“, so Jürgen Stucke. Der Titel ist für ihn das Ergebnis eines langen Weges.

Konstanz als entscheidender Faktor

Für den Trainer ist klar, worauf der Erfolg gründet: „Ich denke, den Ausschlag gegeben hat unsere Konstanz.“ Auch an weniger überzeugenden Tagen sei das Team in der Lage gewesen zu gewinnen: „Wir stehen immer noch ohne Niederlage da, haben auch mal mit einer durchschnittlichen Leistung Spiele gewonnen.“ Der TSV Berghülen blieb in 22 Partien unbesiegt – ein starkes Zeichen.

Kameradschaft statt Grüppchenbildung

Die größte Stärke des TSV Berghülen sieht Stucke im Teamgefüge. „Die größte Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Es gibt keine Grüppchen, sondern jeder kommt mit jedem klar.“ Dazu komme ein hervorragendes Umfeld: „Außerdem haben wir eine tolle Kameradschaft und ein super Umfeld im Verein.“ Die Mischung aus mannschaftlichem Zusammenhalt und Struktur im Verein habe das Fundament für den Titel gelegt.

Ballermann wartet – Teamreise nach Mallorca

Auch die Meisterfeierlichkeiten gehen weiter – nach dem Platz, der Kabine und dem Sportheim steht Mallorca auf dem Programm. „Ja, die Jungs gehen nach Mallorca“, bestätigt Jürgen Stucke. Die Abschlussfahrt ist der verdiente Lohn für eine Saison, die sportlich wie menschlich auf vielen Ebenen überzeugt hat.

Aufstieg wird wahrgenommen

Am Weg in die Kreisliga A lässt der TSV Berghülen keinen Zweifel: „Ja“, antwortete der Trainer knapp, aber bestimmt auf die Frage nach dem Aufstiegsrecht. Nach der souveränen Spielzeit steht dem nächsten Schritt nichts im Weg.

Kader bleibt weitgehend erhalten – Gespräche laufen

Für die neue Saison soll das Gerüst erhalten bleiben. „Ich denke, dass der Kader beisammen bleibt“, so Stucke. Gleichzeitig laufen Gespräche mit möglichen Neuzugängen, um die Mannschaft gezielt zu ergänzen.

Klassenerhalt als erstes Ziel

Auch wenn die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen aufsteigt, bleibt der Blick realistisch. „Erst mal in der Liga ankommen und als Neuling dann die Klasse halten und uns weiterentwickeln“, formuliert Stucke schon jetzt das Ziel für 2025/2026. Der Fokus liegt auf Anpassung und langfristigem Aufbau.

Eine Bilanz ohne Makel

Mit 20 Siegen, zwei Unentschieden und keinem einzigen verlorenen Spiel steht der TSV Berghülen verdient an der Tabellenspitze. 85:15 Tore sprechen für eine überragende Offensive und eine stabile Defensive. Der Vorsprung auf den FC Blautal 2001 beträgt zwölf Punkte – eine Meisterleistung, die der TSV mit großer Geschlossenheit und Konstanz geschafft hat.