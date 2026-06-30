Meister trotz Widrigkeiten: SG Kickers Worms setzte sich durch

Trotz schwieriger Startbedingungen dominierten die Kickers Worms ihre Liga. – Foto: SG Kickers Worms

Der sportliche Leiter der Kickers, Benny Ziegler, der auch Mittelfeldspieler seines Teams ist, berichtet von den Herausforderungen der Saison und den Unterschiedsspielern seiner Mannschaft.

Mit nur einer Niederlage und 18 Siegen standen die Kickers Worms in der vergangenen Saison unangefochten an der Tabellenspitze und konnten sich die Meisterschaft in der C-Klasse Alzey-Worms Süd vorzeitig sichern.

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"Das war anstrengend. Außerdem hat der Teamzusammenhalt darunter gelitten, dass wir nach Trainingseinheiten nicht noch zusammen irgendwo sitzen konnten", erzählt Benny Ziegler.

Die Saison 25/26 hätte für die Kickers Worms besser starten können. Da die Vereinsstätte sich zurzeit im Umbau befindet, hatte das Team keinen eigenen Sportplatz zur Verfügung und musste auf Sportstätte in der Umgebung ausweichen.

Somit war es herausfordernd für das Team sich als Mannschaft zusammenzufinden, zumal der Kader sich mit 17 Neuzugängen komplett verändert hatte.

"Von der vorherigen Saison war nur noch der harte Kern übrig, das Gesamtgebilde war neu", erklärt Benny Ziegler.

Erfahrung und Unterschiedsspieler

Trotzdem habe das Team zusammengefunden und konstant eine gute Leistung gebracht, sodass bereits fünf Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft für die Kickers entschieden war.

Der Einfluss von Trainer Ufuk Kocer, der in dieser Saison zu den Kickers kam, habe maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Außerdem sei Renato Carlos Silva der absolute Unterschiedsspieler gewesen. Silva zeichne sich vor allem durch seine Zweikampfstärke aus. "Der ist eigentlich viel zu stark für die C-Klasse", sagt Ziegler.

Zudem lobt der Sportliche Leiter die Leistung von Kevin Borlinghaus. Borlinghaus sei eigentlich Offensivspieler, wurde im Laufe der Saison allerdings zum Defensivspieler umfunktioniert und habe sich in dieser Rolle sehr gut eingefunden.

Torwart Marcel Ziegler habe der Mannschaft mit seinen Paraden den ein oder anderen Punkt gerettet und somit ebenfalls immens zum Erfolg des Teams beigetragen.

"Die ältere Generation, also die Spieler um die 40, war auch sehr wichtig. Die waren mit ihrer Erfahrung wichtige Anker und Fixpunkte für die jüngeren Spieler.", lobt Ziegler.

Außerdem wolle sich der sportliche Leiter bei der TSG Pfeddersheim und der Stadt Worms, dafür bedanken, dass die Kickers deren Spielstätten nutzen konnten.

Gemeinsame Meisterfeier und Mannschaftsfahrt

Die Meisterschaft wurde am Ende der Saison mit einem Grillfest gefeiert, bei dem die ganze Mannschaft mit Frauen und Kindern, sowie der Vorstand eingeladen waren.

Das Team fährt zum Saisonabschluss noch übers Wochenende gemeinsam an den Bostalsee.

Kaderbewegung und Ziele zur neuen Saison

Für die kommende Spielzeit in der B-Klasse haben sich die Kickers bereits ein klares Ziel gesetzt: "oben mitspielen".

Im Kader hat sich zur neuen Saison bislang wenig getan. Mit Valeri Werner (Suryoye Worms) und Antonio Pecoraro (Neuhausen) stehen zwei Neuzugänge fest, die den Kader verstärken sollen. Demgegenüber verlassen Halil Karadas, der zum VfR Bürstadt wechselt, sowie Filip Cheltuitor, dessen neuer Verein bislang noch nicht bekannt ist, den Verein.

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