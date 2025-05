Meister-Trainer Sascha Glatzel tippt den 28. Spieltag

Nach einer beeindruckenden Rückrunde in der Vorsaison – in der der Bonner SC in 14 Spielen ungeschlagen blieb – galt das Team in der aktuellen Spielzeit als klarer Titelfavorit. Dieser Rolle wurde die Mannschaft von Beginn an gerecht. Mit 78 erzielten Treffern stellt der BSC nicht nur den besten Angriff, sondern mit nur 25 Gegentoren zugleich die stabilste Defensive der Mittelrheinliga. Zwei Niederlagen in bislang 27 Saisonspielen untermauern die Dominanz – die Meisterschaft ist hochverdient. Am 28. Spieltag gibt kein Geringerer als Sascha Glatzel (48), Meistertrainer der Saison 2024/25 und seit Oktober 2023 im Amt, seine Tipps ab.