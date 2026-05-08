Meister TiMoNo will ungeschlagen bleiben

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV TiMoNo geht als ungeschlagener Meister in den letzten Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf soll die starke Saison mit einem weiteren Sieg veredelt werden.

Der SV TiMoNo steht bereits vor dem letzten Spieltag als Meister der Frauen-Oberliga Niedersachsen West fest. Vor dem Heimspiel gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf ist die Zielsetzung dennoch klar formuliert: Die bislang makellose Saison soll ohne Niederlage beendet werden.

Co-Trainer Otmar Jetses betonte vor der Partie die Bedeutung eines konzentrierten Auftritts: „Wir wollen auch im letzten Spiel der Saison zeigen, warum wir ungeschlagen die Tabelle anführen.“ Dabei setzt der Spitzenreiter auf seine bekannten Stärken. „Heißt, defensiv geordnet verteidigen und offensiv über die schnellen Außenbahnspielerinnen immer wieder mit gefährlichen Eingaben für Torgefahr sorgen“, erklärte Jetses.

Mit 61 Punkten und einem Torverhältnis von 54:9 hat TiMoNo die Liga in dieser Saison dominiert. Dennoch sieht das Trainerteam keinen Anlass, nachzulassen. „Wir wollen unbedingt mit einem Sieg in die nächsten entscheidenden Spiele der Saison gehen“, sagte Jetses mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf reist dagegen als Tabellensiebter an und möchte dem Meister im Saisonfinale Paroli bieten. Trainer Benjamin Saul sieht die Rollen klar verteilt, kündigte aber einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft an: „Wir wissen, TiMoNo ist Oberligameister, sie sind souverän Erster, aber ich sage, wir wollen alles dafür geben, da auch zu punkten, um unsere Saison so ein bisschen auch gut abzuschließen.“

Für Ahlerstedt/Ottendorf wäre ein Punktgewinn beim Titelträger ein versöhnlicher Abschluss einer insgesamt soliden Spielzeit. TiMoNo hingegen will seine beeindruckende Saison mit einem weiteren Erfolg krönen.