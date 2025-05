Meister TGV Dürrenzimmern: "Haben enorm an mentaler Stärke gewonnen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit 19 Siegen in 19 Spielen hat der TGV Dürrenzimmern die Meisterschaft in der Frauen-Regionenliga, Staffel 1, eindrucksvoll gewonnen. Spielertrainerin Victoria Mahmoud spricht von einem unerschütterlichen Zusammenhalt, mentaler Reife – und dem unbedingten Willen, jede einzelne Partie zu gewinnen.

Der Titelgewinn wurde emotional und ausgelassen gefeiert. „Schon auf der Busfahrt von Rieden haben wir mit dem Feiern begonnen“, berichtet Spielertrainerin Victoria Mahmoud. Der spontane Jubel setzte sich fort: „Anschließend ging es gemeinsam ins Sportheim nach Dürrenzimmern, wo die Stimmung bis spät in die Nacht richtig ausgelassen war.“

Vom Relegationsfrust zur Winterüberraschung

Noch vor wenigen Monaten war das sportliche Ziel alles andere als klar. „Nach der bitteren Relegationsniederlage in der vergangenen Saison waren wir zunächst zurückhaltend“, erklärt Victoria Mahmoud. Ein konkretes Saisonziel wurde nicht formuliert – das Team wollte sich auf einen guten Start konzentrieren. Der kam – und überraschte: „Dass wir zur Winterpause so stark dastanden, kam für uns selbst überraschend – und ab da rückte das Wort ‚Aufstieg‘ immer öfter ins Blickfeld.“

Wille und Einsatz in jedem Spiel, jedem Training

Der Schlüssel zur perfekten Saison lag für Victoria Mahmoud in der Haltung der Spielerinnen. „Der unbedingte Wille jeder einzelnen Spielerin, jedes Spiel zu gewinnen, und in jedem Training 100 % zu geben“ sei der entscheidende Faktor gewesen. Der TGV Dürrenzimmern trat mit Konstanz, Fokus und Entschlossenheit auf – und wurde mit 19 Siegen in 19 Spielen belohnt.

Zusammenhalt und mentale Stärke als Fundament

Die größten Stärken der Mannschaft liegen nicht nur im Spielerischen. „Unser größtes Kapital ist der Zusammenhalt. Wir spielen füreinander und miteinander“, betont die Trainerin. Die verpasste Relegation aus dem Vorjahr habe das Team gestärkt. „Wir haben enorm an mentaler Stärke gewonnen – das hat uns in dieser Saison getragen.“

Abschluss mit Tagesausflug – vielleicht mehr

Auch abseits des Rasens soll der gemeinsame Erfolg zelebriert werden. „Ein gemeinsamer Tagesausflug ist bereits geplant“, so Victoria Mahmoud. Ob noch mehr folgt, ist offen: „Ob noch eine größere Abschlussfahrt folgt, wollen wir zeitnah besprechen.“

Wiedersehen mit einer „neuen, bekannten“ Liga

Am sportlichen Aufstieg besteht kein Zweifel: „Ganz klar: Ja!“, sagt Victoria Mahmoud zum Thema Aufstiegsrecht. Die Rückkehr in die Landesliga wird mit Vorfreude erwartet. „Wir freuen uns riesig über den Aufstieg und sind gespannt auf die ‚neue, bekannte‘ Liga.“

Veränderung im Kader – eine schmerzhafte Lücke

Die Planungen für die nächste Saison haben bereits begonnen, konkrete Zugänge gibt es aber noch keine. Einen Abgang muss das Team allerdings verkraften: „Fest steht, dass Jessica Emminger ihre aktive Karriere beendet – sie wird uns sportlich und menschlich sehr fehlen“, sagt Victoria Mahmoud.

Schneller Anschluss und Freude am Spiel als Ziel

Für die neue Saison bleibt das Ziel bodenständig und positiv: „Schönen Fußball zu spielen, Spaß zu haben und in der neuen Liga schnell Fuß zu fassen“, formuliert Victoria Mahmoud den Ausblick. Der Weg soll mit der gleichen Freude und Haltung gegangen werden, die die Meisterschaft ermöglicht haben.

Ein Meisterstück ohne Makel

Mit 103 erzielten Toren und nur sieben Gegentreffern bei 57 Punkten aus 19 Spielen ist der TGV Dürrenzimmern der unangefochtene Meister der Frauen-Regionenliga, Staffel 1. Der Vorsprung auf Verfolger TSV Neuenstein II beträgt 15 Punkte. Eine makellose Bilanz – und ein verdienter Aufstieg.