Meister SV Walddorf II: "Wir alle tragen diesen Verein im Herzen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der Wiederaufstieg in die Kreisliga A war zwar ein Thema – aber nicht von Anfang an. „Wir wollten nach dem Abstieg erstmal wieder Selbstverständnis und Motivation für Siege aufbauen“, so Schramm. Dass es dann so eindrucksvoll gelang, war auch für ihn eine besondere Erfahrung: „Wie die Jungs das jede Woche gelebt haben, hat selbst mich beeindruckt. Ich bin unglaublich stolz, Teil dieser Truppe zu sein.“

Qualität im Kader – und im Training

Eine der Grundlagen für den Erfolg ist die Trainingsarbeit. „Wir haben über Jahre einen großen, ausgeglichenen Kader aufgebaut, mit hoher Trainingsqualität. Das macht Spaß, fördert Entwicklung und stärkt den Teamgeist.“

Ein Team, ein Herzschlag

„Über allem steht bei uns das Team“, betont Schramm. „Wir alle tragen diesen Verein im Herzen – das spürt man auf dem Platz und abseits davon. Der Zusammenhalt ist der Hauptgrund, warum wir dieses Jahr so erfolgreich waren.“

Malle, Mallorca – natürlich

Die Abschlussfahrt ist gebucht: Wie auch die erste Mannschaft geht’s für Walddorf II zum Feiern auf die Baleareninsel. „Das gehört dazu“, lacht der Coach.

Zurück in die A-Liga – mit breiter Brust

Das Aufstiegsrecht wird natürlich wahrgenommen. Und der SV Walddorf II will sich nicht verstecken: „Wir wollen uns in der neuen Liga etablieren – das ist unser klares Ziel.“

Kaderplanung auf hohem Niveau

Die Kaderplanungen laufen längst. „Ein Großteil bleibt, zwei Fragezeichen gibt es noch – aber wir verlieren kaum Spieler“, erklärt Schramm. „Mit Shkelqim Krasniqi vom SV Anadolu Reutlingen haben wir schon den ersten Neuzugang verpflichtet. Weitere Gespräche laufen, wir werden mit rund 30 Spielern in die neue Saison gehen.“

Vision für 2025/2026 – und weit darüber hinaus

„Kurzfristig wollen wir die Klasse halten, langfristig ein stabiles Fundament schaffen – auch für unsere starke Jugendarbeit“, betont Schramm. „Wenn ich sehe, wie viele Kinder zu uns kommen, glaube ich, dass hier in Walddorf noch etwas Großes entstehen kann.“