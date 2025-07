Veränderungen in Walbeck. – Foto: SSVg Velbert 02

Meister SV Walbeck steht vor einer schweren Saison Der Spielplan ist da. Die Mannschaft vom Bergsteg startet am 31. August mit einem Auswärtsspiel beim Dauerrivalen SV Mülheim-Heißen. Auf den neuen Trainer Friedel Baumann und sein Team wartet ein hartes Stück Arbeit. Verlinkte Inhalte Niederrheinliga SV Walbeck Friedel Baumann

Zunächst einmal läuft alles in gewohnten Bahnen. Der SV Walbeck startet am Sonntag, 31. August, beim SV Mülheim-Heißen in die neue Saison – dieses Duell hat’s in der Niederrheinliga der Frauen in der Vergangenheit schon unzählige Male gegeben.

Doch ansonsten muss sich der Traditionsklub vom Bergsteg in Sachen Frauenfußball auf eine sportliche Zeitenwende einstellen. Die goldenen Jahre, dieim Sommer 2023 im Aufstieg in die Regionalliga gipfelten, sind vorbei. Der SV Walbeck hat in diesem Jahr ganz bewusst darauf verzichtet, sich auf ein weiteres Abenteuer in der dritthöchsten Spielklasse einzulassen. Der Grund: Für den amtierenden Meister geht’s ab sofort nur noch um den Klassenerhalt. Und das wird gar nicht so einfach. Die 14-köpfige Liga, zu der unter anderen die Aufsteiger Rot-Weiß Oberhausen, SV Budberg, Union Nettetal und TSV Urdenbach gehören, sieht vier Absteiger in die Landesliga vor.

Der große Umbruch des SV Walbeck Der SV Walbeck und der neue Trainer Friedel Baumann stehen vor einem Umbruch, der sich gewaschen hat. Gleich zehn Leistungsträgerinnen aus der vergangenen Meister-Saison sind nicht mehr dabei. Rekordtorjägerin Lena Jansen, Carina Drewes, Anja Juntermanns, Torhüterin Viola Koblenz, Lisanne Grusa, Sandra Goertz und die ehemalige Profispielerin Marith Müller-Prießen beenden ihre Laufbahn. Torhüterin Nina Hasselmann schließt sich dem Zweitligisten Borussia Mönchengladbach. Und die Schwestern Samira und Selina Berns haben sich ebenso verabschiedet wie das Trainerduo Dieter Blomm und Uli Berns.