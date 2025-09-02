Der SV Walbeck blickt auf eine schwierige Saison. – Foto: SSVg Velbert 02

Meister SV Walbeck muss sich auf den Abstiegskampf einstellen Erst das Pokal-Aus in Mettmann, jetzt ein 0:3 zum Start der Frauen-Niederrheinliga in Mülheim. Deshalb bleibt Trainer Friedel Baumann zuversichtlich. Verlinkte Inhalte Niederrheinliga Frauen-Landesliga 1 SV WiDo SV Walbeck SV Heißen Pfalzdorf

Der Umbruch hat’s in sich. Vieles deutet schon nach dem Saisonstart darauf hin, dass sich der amtierende Meister SV Walbeck in der Frauen-Niederrheinliga am Kampf um den Klassenerhalt orientieren muss. Viele Leistungsträgerinnen haben ihre Laufbahn beendet oder den Verein verlassen, der neue Trainer Friedel Baumann nimmt die Herausforderung Neuaufbau mit einem stark verjüngten Kader in Angriff.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr SV Heißen SV Heißen SV Walbeck SV Walbeck 3 0 Abpfiff Schon das überraschende Aus in der ersten Runde um den Niederrheinpokal (0:1 beim Landesligisten Mettmann Sport) war ein erster Warnhinweis darauf, dass vor dem SV Walbeck ein steiniger Weg liegt. Dies sollte sich auch am ersten Spieltag bestätigen. Beim Dauerrivalen SV Heißen kassierte die Mannschaft in Mülheim eine 0:3 (0:2)-Niederlage.

Dabei hatten die Gäste zunächst einen vielversprechenden Start erwischt, verloren aber nach und nach den Zugriff. „Wir kamen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe und standen zu weit vom Gegner weg“, sagte Baumann. Der Gegner ließ sich nicht zweimal bitten und ergriff die Initiative. Das Mülheimer 1:0 fiel allerdings in der 30. Minute aus stark abseitsverdächtiger Position. Nur zwei Minuten später nutze der Gastgeber eine Unachtsamkeit in der Walbecker Abwehr zur 2:0-Pausenführung. Zu wenige Chancen

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Walbeckerinnen verbessert. „Wir sind höher angelaufen und waren vorne durchaus gefährlich“, so Baumann. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatte Nora Hanßen, die nach einer Flanke von Vivian Tepaß per Kopf jedoch knapp das Ziel verfehlte. Insgesamt fehlte es jedoch an klaren Möglichkeiten, um das Spiel eventuell noch einmal drehen zu können. In der 87. Minute traf der SV Heißen zum 3:0-Endstand. „Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, Einsatz und Wille haben gestimmt. Spielerisch müssen wir uns aber steigern“, sagte Baumann. Am kommenden Sonntag steht die Heimpremiere an: Um 13.30 Uhr stellt sich die Mannschaft von Grün-Weiß Lankern, die mit einem 7:0 gegen die SG Kaarst gestartet ist, am Walbecker Bergsteg vor. Winnekendonk startet mit Sieg