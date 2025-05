Meister SV Wacker 21 Schönwalde II: "Wir haben noch nicht gefeiert"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der SV Wacker 21 Schönwalde II hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Nord Südbrandenburg gesichert. Dabei musste das Team gar nicht selbst aktiv werden – die Entscheidung fiel vom Sofa aus. Trainer Jens Hannuschke spricht über sein langfristiges Konzept, die besondere Mischung im Team und den Blick auf die kommende Saison in der höheren Liga.

Der Weg zur Meisterschaft war hart erarbeitet, der Moment des Titelgewinns dagegen eher unspektakulär. „Wir haben noch nicht gefeiert, weil wir von der Couch aus Meister geworden sind“, berichtet Jens Hannuschke. Der entscheidende Moment kam am grünen Tisch, als klar war, dass die Konkurrenz den Spitzenreiter nicht mehr einholen kann.

Ziel von Beginn an klar definiert

Für den Trainer ist der Titelgewinn nicht nur ein großer sportlicher Erfolg, sondern auch der Abschluss eines langfristig verfolgten Plans. „Ich bin seit fünf Jahren Spielertrainer und mein gestecktes Ziel war von Anfang an, innerhalb von fünf Jahren aufzusteigen“, erklärt Hannuschke. Von Beginn an habe er dieses Ziel auch konsequent an seine Mannschaft kommuniziert – und diese habe das ambitionierte Vorhaben mitgetragen.

„Das Saisonziel meiner Mannschaft war der Aufstieg. Den haben wir durch unsere sportliche Leistung geschafft“, stellt er klar.

Zusammenhalt als Fundament

Für den sportlichen Erfolg sieht Hannuschke mehrere Gründe – entscheidend sei jedoch der starke Teamgeist gewesen. „Durch den Zusammenhalt von jung und alt wurde die Kameradschaft gestärkt“, sagt der Trainer. Diese Verbindung zwischen Generationen spiegelt sich auch im Spielstil und der Kommunikation wider. „Die größte Stärke der Mannschaft ist die optimale Auslegung zwischen jung und alt, sowie die gute Absprache zwischen den Trainern und den erfahrenen Spielern.“

Ein eingespieltes Gefüge, das sowohl auf als auch neben dem Platz harmoniert.

Keine Abschlussfahrt, aber ein klares Ziel

Eine große Mannschaftsfahrt zur Feier der Meisterschaft "ist nicht geplant“, sagt Hannuschke knapp – die Konzentration scheint bereits auf die kommenden Aufgaben gerichtet zu sein. Denn in der neuen Liga will das Team mehr als nur mitspielen: „Ja, das Aufstiegsrecht haben wir wahrgenommen“, betont der Coach. Vor allem für die jüngeren Spieler sei die höhere Spielklasse eine große Chance: „Dadurch können die jüngeren Spieler mehr Erfahrungen sammeln für ihre weitere Entwicklung im Fußball.“

Kaderplanung noch offen

Zum aktuellen Stand der Personalplanung für die Saison 2025/2026 hält sich Hannuschke noch bedeckt. „Zu diesem Punkt kann ich erst einmal nichts weiter sagen“, erklärt er. Klar ist jedoch, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden soll – mit einem stabilen Teamgefüge und einer klugen Mischung aus erfahrenen Kräften und entwicklungsfähigem Nachwuchs.

Klassenerhalt als realistisches Ziel

Ein weiteres klares Vorhaben hat der Trainer bereits definiert: „Das Ziel der neuen Saison ist ganz einfach: den Klassenerhalt zu halten.“ Die neue Liga wird anspruchsvoller, doch der SV Wacker 21 Schönwalde II möchte sich dort behaupten. Mit einer bisher fast makellosen Bilanz – 9 Siege in 11 Spielen, 58 erzielte Tore – bringt die Mannschaft das nötige Selbstvertrauen mit.