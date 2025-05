Meister SV Viktoria Potsdam: "Selbstverständlich haben wir gefeiert"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Trotz der starken Leistungen war der Aufstieg nie als Selbstverständlichkeit eingeplant. „Mit einem Aufstieg kann bzw. sollte man nicht rechnen“, stellt Karaschewitz klar. Ein guter Kader allein garantiere keinen Erfolg: „Wir wollten aber natürlich unser Möglichstes tun, um den direkten Aufstieg hinzubekommen.“ Dass dieses Ziel schon am 25. Spieltag erreicht wurde, ist ein Verdienst klarer Entwicklungslinien.

Konstanz als Schlüssel zum Erfolg

Für den Trainer liegt der entscheidende Unterschied in der Stabilität seines Teams. „Konstanz“, antwortete er knapp auf die Frage nach dem entscheidenden Faktor. Er schiebt nach: "Es gibt neben uns noch einige Mannschaften, die das Zeug haben, in der Landesliga zu spielen." Auch in Partien, die man nicht dominierte, blieb die Mannschaft meist siegreich: „Wir haben, zumindest bis heute, nur zwei Spiele nicht gewonnen.“ Das mache in einer sonst ausgeglichenen Liga den Unterschied.

Breiter Kader und tägliche Arbeit

In der Tiefe sieht Karaschewitz einen weiteren Vorteil: „Wir haben einen qualitativ hochwertigen Kader, sind vielleicht auch in der Breite besser aufgestellt als unsere Konkurrenz.“ Doch auch mit viel Qualität sei Erfolg keine Selbstverständlichkeit: „Super Fußballer spielen in einigen Mannschaften, daher gehört auch viel Arbeit auf dem Platz dazu.“ Training, Haltung und Leistungsbereitschaft sind das Erfolgsrezept.

Abschlussfahrt? Noch offen

Konkrete Pläne für eine Abschlussfahrt gibt es noch nicht. „Bisher ist noch nichts final geplant. Wir werden sehen, ob spontan etwas organisiert wird“, so Karaschewitz. Fest steht: Die Grundlage für eine ausgiebige Feier ist gelegt – durch eine Saison voller Hingabe.

Aufstieg in die Landesliga wird wahrgenommen

Der Schritt nach oben ist gesetzt: „Natürlich werden wir das!“, stellte David Karaschewitz klar zum Aufstiegsrecht. Nach einer solchen Spielzeit ist der nächste Schritt nicht nur verdient – er ist zwingend.

Kaderplanung läuft – noch keine Entscheidungen

Hinter den Kulissen wird bereits am Kader für die neue Saison gearbeitet. „Die Planungen laufen bereits seit einigen Wochen“, erklärte der Trainer. Konkrete Entscheidungen gebe es aber noch nicht: „Personelle Entscheidungen sind aber noch keine zu verkünden.“

Kommende Saison wird schwerer – Anspruch bleibt hoch

Die kommende Spielzeit in der Landesliga wird für Karaschewitz und sein Team eine neue Herausforderung. „Da mir bewusst ist, dass es nächstes Jahr noch schwerer wird, müssen wir als Verein sehr wahrscheinlich lernen, mit Rückschlägen umzugehen.“ Trotzdem bleibt der sportliche Anspruch bestehen: „Als Trainer möchte ich weiterhin jedes Spiel gewinnen. Das soll und wird auch Ziel jedes Spielers bei uns im kommenden Jahr sein.“

Bilanz eines dominanten Meisters

Mit 23 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage hat der SV Viktoria Potsdam die Landesklasse West klar beherrscht - und das als Aufsteiger aus der Kreisoberliga. Bei einem Torverhältnis von 110:21 und 70 Punkten steht das Team deutlich vor dem SSV Einheit Perleberg (53 Punkte) und dem FSV Babelsberg 74 (52 Punkte). Eine Saison, die in Zahlen ebenso überzeugt wie im Auftreten – und in der der SV Viktoria Potsdam verdient den Schritt in die Landesliga geht.