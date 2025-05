Meister SV Unterweissach: "Stärke ist mannschaftliche Geschlossenheit"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der SV Unterweissach hat sich in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall mit einer beeindruckenden Bilanz von 23 Siegen und 4 Unentschieden vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Nach dem verpassten Wiederaufstieg im Vorjahr gelingt nun die Rückkehr in die Bezirksliga – und das in überlegener Manier. Trainer Andreas Grimmer spricht über die Gründe des Erfolgs, die anstehende Abschlussfahrt und die Ziele für die kommende Saison.

Titel mit Ansage und Rückgrat