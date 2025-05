Meister SV Magstadt II: "Natürlich hatte keiner damit gerechnet"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net



Mit einem starken Teamgeist, schnellem Umschaltspiel und einer stabilen Defensive dominiert der SV Magstadt II die Kreisliga B8 Stuttgart/Böblingen. Trainer Zeljko Savkovic erklärt, wie das junge Team ohne Aufstiegsambition zum vorzeitigen Meister wurde – und was in der kommenden Saison in der Kreisliga A ansteht.

Die Feier folgt noch – aber ein wenig wurde schon gejubelt