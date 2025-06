Meister SV Leonberg/Eltingen: "Die Feierlichkeiten gehen weiter"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der SV Leonberg/Eltingen hat sich in der Bezirksliga Enz/Murr vorzeitig die Meisterschaft gesichert und steigt in die Landesliga auf. Trainer Robert Gitschier erklärt, wie seine Mannschaft diesen Erfolg möglich gemacht hat, ordnet den Saisonverlauf ein und gibt einen Ausblick auf kommende Aufgaben.

„Gefeiert wurde die Meisterschaft anschließend natürlich ausgiebig“, berichtet Trainer Robert Gitschier über die Momente direkt nach dem feststehenden Titelgewinn. Zwar wusste man um die gute Ausgangsposition, doch da Germania Bietigheim überraschend verlor, war es eine spontane Meisterfeier. „Nach dem letzten Spiel in Schwieberdingen bekommen wir dann noch den Wimpel überreicht“, so Gitschier. „Und am Sonntag nach dem Spiel der Zweiten findet noch ein Abschlussfest statt. Heißt: Die Feierlichkeiten gehen am Wochenende weiter.“

Im Sommer 2024 war der Anspruch in Leonberg klar definiert. „Unser Saisonziel war auf jeden Fall oben mitspielen“, sagt der Trainer. Dass der SV Leonberg/Eltingen sich mit dem besten Torverhältnis der Liga letztlich souverän durchsetzen konnte, spricht für die Entwicklung innerhalb des Teams. „Die Mannschaft ist seit langer Zeit ein eingespieltes Team. Sie haben sich die Meisterschaft verdient.“

Stabile Vorrunde, offensive Entwicklung in der Rückrunde

Die Entwicklung der Mannschaft lässt sich auch in zwei klare Phasen gliedern. „Auf jeden Fall in der Vorrunde unsere starke Defensive – und in der Rückrunde ist auch unsere Offensive immer stärker geworden“, so Gitschier. Während hinten kaum etwas zugelassen wurde, entwickelte sich das Offensivspiel im Laufe der Rückserie weiter, bis hin zu einer Torausbeute von insgesamt 88 Treffern – Ligabestwert.

Mannschaftliche Reife als Schlüssel zum Erfolg

Der Trainer hebt insbesondere die Haltung der Mannschaft in schwierigen Phasen hervor. „Die Mannschaft hat sich nie aus der Bahn bringen lassen – egal ob man in Rückstand geraten ist oder mal ein Spiel nicht gewonnen hat“, erklärt Gitschier. „Die Mannschaft war in einigen Momenten sehr reif und erfahren.“ Das sei letztlich der entscheidende Unterschied gewesen: Ruhe bewahren, gemeinsam Lösungen finden und als Einheit auftreten.

Individuelle Klasse und starker Zusammenhalt

Was den SV Leonberg/Eltingen in dieser Saison besonders stark machte, war die Kombination aus Qualität und Zusammenhalt. „Teamgeist, individuelle Klasse und keiner gibt auf. Jeder kämpft für jeden“, fasst Gitschier die Mentalität seiner Mannschaft zusammen. Auch deshalb gelangen so viele späte Punkte und erfolgreiche Aufholjagden – das Team stand immer füreinander ein.

Belohnung folgt: Mannschaftsreise nach Mallorca

Als Anerkennung für die erfolgreiche Spielzeit ist eine gemeinsame Mannschaftsfahrt vorgesehen. „Ende Juni ist ein Trip mit der zweiten Mannschaft nach Mallorca zusammen geplant“, berichtet der Coach. Nach einer langen Saison, in der auch viel investiert wurde, soll das Team gemeinsam ausspannen – bevor es in der Landesliga wieder ernst wird.

Das Aufstiegsrecht wird wahrgenommen

Die Frage, ob der Verein den sportlichen Aufstieg auch vollzieht, beantwortet Gitschier klar: „Wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen.“ In der Landesliga wartet dann eine neue sportliche Herausforderung – mit neuen Gegnern und einem anderen Rhythmus.

Kaderplanung bereits weit fortgeschritten

Dass man sich nicht auf dem Erreichten ausruht, zeigt auch die frühe Kaderplanung für die neue Spielzeit. Ein Abgang steht bereits fest: „Marvin Boateng wird zum SKV Rutesheim wechseln“, sagt Gitschier. Auf der anderen Seite verstärken fünf Spieler das Team: „Dennis Bechthold kommt vom TSV Münchingen, Alain Tchuidjou vom VfB Neckarrems, Alexander Schmidt aus der U19 des SV Böblingen, Adrian Rzepka von der Spvgg Cannstatt und Lukas Feigl vom SKV Rutesheim.“

Klares Ziel für die neue Saison

Auch für die neue Landesliga-Saison ist das Ziel bereits formuliert. „Ziel wird auf jeden Fall sein, schnell in der Liga ankommen und Punkte für den Klassenerhalt sammeln“, betont Gitschier. Realismus, Demut und Planungssicherheit prägen also auch den Übergang in die höhere Spielklasse.

Eine Bilanz, die für sich spricht

Vor dem letzten Spieltag führt der SV Leonberg/Eltingen mit 63 Punkten die Bezirksliga Enz/Murr an. Die Bilanz: 18 Siege, neun Unentschieden und nur zwei Niederlagen – bei einer Tordifferenz von 88:36. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten TV Aldingen beträgt vier Zähler. Klar ist: Der Meistertitel ist verdient – und der SV Leonberg/Eltingen bereit für den nächsten Schritt.