Meister SV Kornwestheim II: "Der Zusammenhalt im Team ist überragend"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der Kurs war von Beginn an gesetzt. „Unser Saisonziel war der Aufstieg“, stellt Waida deutlich klar. Dass dieser Anspruch realistisch war, zeigte sich in der Saison. „Nach dem Verlauf der bisherigen Runde konnten wir zumindest in den letzten Wochen damit rechnen“, so der Coach. Besonders wichtig: „Entscheidend waren die Siege gegen die direkten Konkurrenten.“

Fußballerische Qualität trifft auf Teamchemie

Für den Coach war der Erfolg kein Zufallsprodukt. „Das Teamgefüge in Verbindung mit den fußballerischen Qualitäten“ machen den Unterschied. Kornwestheim präsentierte sich nicht nur spielerisch überlegen, sondern auch strukturell als geschlossene Einheit.

Zusammenhalt als DNA der Meistermannschaft

Waida betont insbesondere den internen Spirit der Mannschaft. „Der Zusammenhalt im Team ist überragend“, so seine klare Einschätzung. Diese Geschlossenheit war über die gesamte Spielzeit hinweg spürbar – auf dem Trainingsplatz wie in den Spielen.

Abschlussfahrt als Belohnung: Mallorca ruft

Nach der Arbeit folgt die Belohnung. „Selbstverständlich ist eine Abschlussfahrt geplant. Wir fliegen nach Mallorca“, so Waida. Die Reise ins „17. Bundesland“ ist Ausdruck eines erfolgreichen, emotional geführten Fußballjahres.

Aufstieg in die Kreisliga A wird wahrgenommen

Der sportliche Schritt in die höhere Liga ist beschlossene Sache. „Ja, wir werden in der Kreisliga A starten“, bestätigt Waida. Die Vorfreude ist groß – und die Herausforderung wird angenommen.

Kaderplanung folgt auf Titelgewinn

Mit dem Aufstieg im Gepäck richtet sich der Blick bereits nach vorn. „Erst wollten wir den Aufstieg schaffen. Danach geht es in die Planungen für die neue Saison“, erklärt der Coach. Der Fokus liegt auf Kontinuität und gezielter Weiterentwicklung.

Klassenerhalt und Entwicklung als Zielsetzung

Für die kommende Saison bleibt der SV Kornwestheim II realistisch. „Klassenerhalt in der Kreisliga A und Weiterentwicklung der Spieler“ lautet das formulierte Ziel. Dabei geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um individuelles und kollektives Wachstum.

Die Zahlen einer Ausnahmesaison

Mit 55 Punkten aus 19 Spielen, 101 erzielten Treffern und nur 16 Gegentoren dominiert der SV Kornwestheim II die Kreisliga B1 Enz/Murr. 18 Siege und ein Remis sprechen für sich – genauso wie der Vorsprung auf die Verfolger. Ein Meistertitel, der an Deutlichkeit kaum zu übertreffen ist.